Carlos Navarro Montoya: "Claudio Bravo resume todos esos grandes arqueros que tuvo el fútbol chileno"

Carlos Fernando Navarro Montoya conversó en extenso con Redgol y dentro de todos los temas tocados, el Mono se refirió a Claudio Bravo.

"Yo ya lo he dicho, Claudio me parece un arquero muy completo, y que puede ser eficiente en las demandas, es una referencia ineludible. Tengo una alta estima porque me parece un grandísimo arquero"

El ex arquero de Deportes Concepción asegura que Bravo es un mix de varios porteros que tuvo Chile en su historia.

"Lo vi poco, tenemos que hablar del Cómdor, no fue del mismo tiempo mío, pero del material que he visto es inevitable hablar de él, de Vargas, seguramente me olvido de alguno más. A mi me parece que Claudui Bravo resume todos aquellos arqueros grandes que tuvo el fútbol chileno y las demandas actuales. El tiempo nos dio la razón de que los arqueros también juegan. Es un compendio del fútbol chileno y que trasciende las fronteras, y que ataja jugando", cerró.