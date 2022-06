Eduardo Carlezzo exhibió una potente prueba sobre el caso de Byron Castillo, donde un dirigente de la Federación de Ecuador pedía que no jugara por la selección para no correr ningún riesgo.

Carlezzo transparenta impactante audio de dirigente de la Federación de Ecuador sobre Byron Castillo: "Si de mí dependiese no lo haría jugar, no correría el riesgo"

Eduardo Carlezzo, el abogado que contrató la Federación de Chile para denunciar a su par ecuatoriana, mostró una artillería de documentos e información para asegurar que Byron Castillo tiene papeles falsificados para jugar por Ecuador.

Y una de esas pruebas es un audio de Carlos Manzur, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana, donde asegura que lo mejor para la Tri era que no jugara en las eliminatorias, debido a que podía desatarse un escándalo.

"Es un tema de evitar que haya problemas. Es un buen jugador. Si de mí dependiese, yo no lo haría jugar por la selección ecuatoriana", comentó el dirigente en el audio que expuso Carlezzo.

"Yo no correría ese riesgo, no arriesgaría todo lo que estamos haciendo", agregó dejando en claro que hacer jugar a Castillo sería un problema muy grande.

Manzur manifiesta que "es una decisión del profesor Gustavo Alfaro si lo convoca o no. Y ahí haremos las consultas necesarias. Pero si me pregunta a mí, en mi opinión personal, no lo hago".

La FIFA tendrá que resolver en los próximos días el asunto de si Ecuador será castigado o no de cara a lo que será el Mundial de Qatar, donde fueron sorteados en el Grupo A junto a Qatar, Países Bajos y Senegal.