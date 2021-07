Carla Guerrero rompe en llanto tras la eliminación de la Roja: "Entregamos todo, disculpas a la gente porque no se dieron los resultados"

Carla Guerrero es de esas jugadoras que siente la camiseta más allá de la piel y la defiende con la vida. Tras la polémica derrota de la selección chilena contra Japón, la Roja se despidió de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y La Jefa no pudo contener la emoción.

“Entregamos todo. Me voy con la entrega, quizá no se dieron los resultados, pero dimos el cien por ciento. Con eso me quedo”, dijo la defensa de la selección entre lágrimas a la transmisión de TVN.

Agregó que “siempre he dicho que el apoyo de la gente ha sido incondicional con nosotras y eso me deja tranquila, siempre hemos tenido el apoyo de los hinchas. Le ofrezco disculpas a la gente porque no se dieron los resultados, pero lo dimos todo”.

“También quiero decirle a mi familia que me perdone, porque siento que no estuve a la altura y ellos siempre han estado conmigo”, complementó Guerrero.

La emoción y tristeza de La Jefa Carla Guerrero: Chile se despidió peleando de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Por último la crack de la Roja sentenció que “nos sirve estar acá, pero también hay que saber que la realidad nuestra es totalmente diferente a las otras once selecciones que están en los Juegos Olímpicos, por eso nos sentimos unas ganadoras”.

Cabe recordar que la generación dorada de la selección chilena femenina llegó a lo más alto del fútbol mundial a pulso y en gran parte gracias al esfuerzo propio, nacidas y formadas en una competencia nacional que aún pelea por cosas tan básicas como contratos profesionales.