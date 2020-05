Cambio de planes: Chile debutará contra Perú, Paraguay o Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas

La emergencia sanitaria mantiene el fútbol en compás de espera en Sudamérica y a la Conmebol haciendo malabares para rearticular el calendario restante en 2020.

Y es que no sólo hay que calzar el regreso de las copas Libertadores y Sudamericana en atención a las distintas ligas locales, sino que además existen tres fechas dobles de eliminatorias por jugarse, en septiembre, octubre y noviembre.

A las dudas se suma lo dicho por el secretario adjunto del organismo, Gonzalo Belloso, quien reconoció a Radio 2 de Rosario (Argentina) que la primera obligación para las Eliminatorias Sudamericanas está en manos de la FIFA, que ya suspendió la fecha doble de marzo.

"Es un torneo FIFA y en ningún momento se tuvo la idea de suspenderlo por este año. El pensamiento FIFA es el europeo, más allá de ser un ente global y va paso por paso", aclaró el ejecutivo.

Chile le ganó estrechamente a Perú en las últimas eliminatorias

"Cancelaron la fecha de junio y está activa la de septiembre, y si no se puede jugar, se pasará a octubre, y sino a noviembre. Es difícil suspender todo el año, porque no daría el calendario para jugarlas después", explicó el ex delantero de Cobreloa.

Y mientras se espera por saber cuándo se disputarán la primera y segunda fecha de las eliminatorias, la duda ahora está en cuándo comenzará el torneo que clasificará a cuatro equipos de manera directa y a uno al repechaje para el Mundial de Qatar.

El debut de Chile en el premundial estaba programado ante Uruguay en Montevideo, pero con la cancelación de la fecha ahora quedará para el duelo con Perú en el Estadio Nacional de Santiago el próximo 3 de septiembre.

En caso de que esta fecha también se postergue, el estreno se moverá para el 8 de octubre contra Paraguay de local; o bien para el 12 de noviembre, cuando la Roja visite a Argentina en ciudad por definir.

Y si todo sale mal, la cartilla se correrá para 2021, específicamente el 30 de marzo, cuando a la selección chilena le corresponde visitar a Colombia en Barranquilla; un escenario que en la Conmebol no quieren ni imaginar.