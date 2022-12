Francis Cagigao se encuentra cerca de emigrar del fútbol chileno. El director deportivo nacional, que llegó hace casi dos años a Chile, está siendo tentado desde Inglaterra y la MLS, pero la ANFP está haciendo lo posible para que no emigre de territorio nacional, pese a que este ya empezó a dar señales de despedida.

"Gracias Chile, siempre en el corazón", puso en sus historias de Whatsapp, mostrando que la decisión ya está tomada.

Una situación que lamentó Jean Beausejour en ADN. El ex futbolista alabó con fuerza el trabajo del español inglés, especialmente en lo metodológico, labor en la cual el ex lateral izquierdo de La Roja se ha especializado en el último tiempo producto de sus estudios en el INAF.

Bose señaló que esa metodología que se está implementando "es lo que se está haciendo en el primer mundo del fútbol, al menos en divisiones inferiores. Es un profesional tremendo. La opinión que tengo es buenísima, especialmente con respecto a metodología, a diseño estructural de divisiones inferiores".

"Ahora, con la selección adulta, el trato entre los clubes, los jugadores y la Selección, no tengo ni tanta información ni me interesa tanto. Yo sé que trae consecuencias, pero en lo que a mi respecta, en el trabajo de formar una metodología, me gustaba lo que estaba haciendo", agregó.

Un análisis que tiene que ver con la experiencia vivida por el lateral, señalando que "A mi me ha tocado estar bastante tiempo en la Selección. Hemos tenido técnicos de lujo, pero esto no tiene que ver con los técnicos, tiene que ver con la estructura. Y me ha tocado verlo, me consta: no había algo ante de Cagigao".

Por último, lanzó una crítica a los encargados del pasado en Juan Pinto Durán. Bose señaló que "el traspaso de información no es responsabilidad de los técnicos. ¿Qué duda cabe que Bielsa dejó informes y todo en concreto de cómo hizo su trabajo? Y muchas de las cosas no estaban".