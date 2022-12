Hace casi exactos dos años, Francis Cagigao dejaba su extensa experiencia como director de cazatalentos del Arsenal de Inglaterra para emprende una aventura inédita y convertirse en el primer director deportivo nacional de la Federación de Fútbol de Chile, con la tarea de "diseñar una política integral para el trabajo de las selecciones chilenas".

Entre medio pasó mucha agua bajo el puente y el balance sigue al debe, especialmente marcado por la salida de Reinaldo Rueda y la contratación de Martín Lasarte para la Roja adulta, que quedó tristemente eliminada en las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, en el séptimo lugar del continente sudamericano.

Pero la visión panorámica no es tan negativa para el británico-español. La instalación de una oficina de captación, de centros regionales de excelencia y un plantel de proyección, el seguimiento a distancia de los jóvenes en todo el país, la agenda de amistosos internacionales y una nutrida participación académica se cuentan entre las buenas de Cagigao.

Beckham se ilusiona con Cagigao



Con estos antecedentes, la Federación de Futbol de Chile se acercó a negociar con Cagigao para evaluar su renovación. Y aunque quedan dos semanas para que expire su contrato, todavía no sale humo blanco para su continuidad. La última noticia fue una oferta que enviaron desde Quilín y que el experto quedó de responder.

La decisión final será la próxima semana, cuando Cagigao vuelva de Uruguay, donde se encuentra acompañando la gira de la selección Sub 20 previa al Sudamericano de Colombia que se disputará en enero. ¿Cuál es la piedra de tope? Chile no parece ser el único interesado en el ex ojeador de Arsene Wenger.

De acuerdo a información de Redgol, el director deportivo nacional maneja además otros ofrecimientos, aunque no del todo concretos. Un equipo de fútbol de Inglaterra y nada menos que el Inter de Miami -cuyo dueño es el galáctico David Beckham- esperan incorporar a Cagigao en su organigrama.

No es la primera vez que el equipo de la MLS aparece en la órbita de Francis. De hecho, fue su opción más concreta antes de desembarcar en el fútbol chileno y mantiene estrechos vínculos. Prueba de ello fue la detección del delantero Robbie Robinson, quien se incorporó a la selección chilena en virtud de su madre chilena, pero renunció antes de debutar.

