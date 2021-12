El delantero chileno-inglés analizó lo que fue su loca temporada, en la que ser llamado a la Roja le cambió la vida. No pensó llegar a la selección y reconoció deuda con sus familiares en nuestro país.

Ben Brereton Díaz le dio un giro por completo a su carrera luego de haber sido convocado a la selección chilena. El delantero del Blackburn Rovers se destapó por completo luego de recibir el apoyo de todo nuestro país, al punto de estar viviendo su mejor temporada en la Championship.

El vínculo del chileno-inglés no es nuevo con esta larga y angosta faja de tierra, pero fue desde que se integró al equipo de Martín Lasarte que logró mostrar su capacidad. Una que parece no tener techo y que se prepara para dar el gran salto.

En conversación con el sitio oficial de la Championship, Brereton Díaz repasó cómo fue que se gestó su llegada a Chile. "Hace dos o tres años, poco después de haber firmado, hice una entrevista para el programa de jornada del Blackburn. Me pidieron que les dijera a los lectores algo que tal vez no supieran sobre mí, así que me decidí por el hecho de que soy medio chileno".

"Mi mamá nació en Chile y vino a Inglaterra con mi abuelo y sus dos hermanas cuando tenía 14 o 15 años. Cuando nací, ella todavía estaba aprendiendo inglés y no me hablaba español, si la conocías ahora pensarías que también había nacido en Inglaterra", agregó.

Una vez que se estrenó con la camiseta de Chile, Big Ben se volvió clave en los partidos. "¡Todo despegó! Fue una época loca", reconoció. "Hace un año, ni siquiera había pensado en el hecho de que pudieran considerarme, ni en lo más mínimo".

De hecho, para Brereton Díaz también fue sorpresivo su llamado a la Roja. "Habíamos jugado fuera de casa en Preston y se habló de una convocatoria después del partido, solo pensé "Guau, imagínate si eso sucediera", pero no tenía en mente que realmente me podrían llamar".

La deuda con su familia chilena y la calma pese al gran momento

Ben Brereton Díaz logró venir a Chile para las convocatorias, pero lo hizo en un contexto de pandemia. Fue así que representó a nuestro país, pero sin opciones de poder reencontrarse con sus raíces, una deuda que tiene pendiente.

"Para ser honesto, probablemente conocí a mis parientes chilenos una vez y fue cuando tenía seis meses. Es algo que absolutamente quiero hacer; no tuve la oportunidad durante mi primera convocatoria debido a COVID y la cantidad de juegos, pero me encantaría verlos", señaló.

De hecho, Big Ben reveló que desde su familia chilena le han hecho llegar el cariño de todos pese a no poder verlo. "Sé que están tan contentos de que represente a Chile y me han enviado algunos mensajes, lo cual es genial".

Finalmente Brereton Díaz resumió en una frase lo que ha sido el 2021, el mejor año de su carrera gracias a Chile. "Cuando regresé por primera vez a Blackburn, hubo muchas bromas en el vestuario y fue muy divertido. Ha sido un gran torbellino... aunque solo soy Ben, solo soy yo".