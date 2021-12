En mayo pasado, Martín Lasarte entregó la nómina de la selección chilena para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 y la Copa América. En ella aparecía un nombre que para entonces era desconocido, pero que pasaría a ser uno de los más importantes del 2021: Ben Brereton Díaz.

El delantero chileno-inglés del Blackburn Rovers recibió su primera convocatoria a la Roja y desde entonces se ha transformado en toda una figura de nuestro país. Impregnarse de la ambición de la Generación Dorada y recibir el cariño de todos los hinchas lo llevaron a darle un giro a su carrera, que lo tiene hoy como uno de los goleadores del ascenso en Inglaterra y en la mira de varios equipo en Europa.

Luego de su tremendo año 2021, Brereton Díaz ofreció una entrevista al sitio oficial de la Championship en la que repasó su aventura con Chile. "Cuando llegó el momento y me lo sugirieron, fue una obviedad y no estaba considerando nada más. Para ellos, venir a llamar fue un honor y no dudé en aceptar la llamada", señaló.

"Cuando me llamaron, estaba muy feliz, y de repente fue la noche anterior al vuelo y los nervios empezaron a crecer", reconoció. Y es que a la distancia, ya sabía de la historia que había escrito la Generación Dorada.

"Es algo tan importante y los jugadores de la selección de Chile han hecho cosas increíbles a lo largo de los años, así que te preocupas por ser aceptado, pero desde el momento en que llegué todos fueron brillantes y de inmediato me sentí como en casa. Los jugadores, los entrenadores y todo el país me apoyaron y realmente me ayudaron, fue una experiencia brillante para mí", recalcó.

De hecho, Big Ben reveló su impacto tras su debut en la Copa América. "Salí de la banca contra Argentina y, en ese momento, estaba nervioso, emocionado y solo concentrándome en el juego. Después, sin embargo, me senté y pensé 'Acabo de jugar contra Messi'. Fue un gran momento para mí, y jugar contra estos jugadores es algo de lo que tienes que aprender".

Pasar de nada a ser rostro de comerciales, emocionarse con el himno y el cambio en su vida

Ben Brereton Díaz anotó ante Bolivia su primer gol y desde entonces los hinchas se enamoraron. Sus redes sociales explotaron y de inmediato las agencias de publicidad lo buscaron, transformándolo en rostro de varias marcas.

"Estaba destinado a volar a casa y luego mi agente me llamó para decirme que querían que apareciera en su comercial en Chile. Fue otro momento "Wow", otra gran oportunidad, y supe que quería aprovecharla. Estuve allí un día completo y fue una experiencia loca; nadie hablaba inglés... ¡Pero lo hicimos! Realmente disfruté eso", explicó.

Pero otro de los aspectos que dejaron con la boca abierta a Big Ben fue el himno, que en Chile se vive de una manera especial. "Seré honesto contigo, escuché el himno nacional y traté de aprenderlo, pero cuando fui por primera vez a la Copa América, me costó recordar las palabras. Sé el ritmo de la canción y cómo va la música, pero no la canté porque quiero saber todas las palabras a la perfección y no equivocarme". De hecho, Brereton Díaz enfatizó en que "en Chile, todos lo cantan con pasión, pero sabían que yo no lo sabía, así que me quedé allí con orgullo y con suerte lo sabré todo pronto".

Ante las barreras del idioma, Big Ben se la jugó con todo para poder darse a entender. "Probé la aplicación 'Duolingo' y tuve problemas; ¡Creo que soy mejor si alguien me habla español en su lugar! Tengo un maestro al que veo dos veces por semana y mi novia también está aprendiendo conmigo, así que todavía no soy un maestro".

Ya a la hora de los balances, Brereton Díaz es claro en señalar que aceptar jugar por Chile le cambió la vida. "Creo que toda la experiencia me ha hecho madurar como persona y como jugador".

"Me fui a Chile sin saber mucho y creo que he vuelto con adiciones a mi juego. Tengo más agresividad, más confianza y más motivación también. Estoy muy feliz de jugar para Blackburn; lo estamos haciendo bien y solo tenemos que seguir adelante, con lo que es un equipo joven", sentenció.