"Alexis y la Copa América, Alexis... ¡Le pegó!": El inolvidable relato de Claudio Palma de Chile Campeón de América en el 2015

Este domingo Canal 13 emitió el último de los partidos correspondientes a la Copa América 2015, la consagración de la Generación Dorada en el Estadio Nacional cuando vencieron por penales a Argentina para levantar el primer título continental.

Una jornada llena de gloria y que tuvo de todos los condimentos: Gary Medel dejando sin aire a Lionel Messi, el penal de Higuaín que terminó en las nubes, pero sobre todo el cierre magistral de Alexis Sánchez a una noche mágica en Ñuñoa.

Y no hay duda que el relato que más se recuerda de aquella jornada es la de Claudio Palma. El también panelista de Futuro FC, de Radio Futuro, fue parte de esa noche gracias a Canal 13, y el encargado de cantar las emociones del Estadio Nacional.

Tras 120 minutos de infarto vendría la temida tanda de penales, iniciada por Matías Fernández, Lionel Messi y Arturo Vidal. Las cosas iban 2-1 cuando Gonzalo Higuaín manda a las nubes su tiro y todo Chile palpitaba la Copa América. Charles Aránguiz dejaba el marcador 3-1 y llegaría el turno de Éver Banega. El tapadón de Claudio Bravo era el último escalón a la cima.

"No lo niego... Yo no vibro con la ópera. No lo niego... No vibro con la pintura ni con la música clásica. ¡Yo vibro como ustedes, con el fútbol! Yo vibro con esta Roja que nos llevó a dos mundiales, yo vibro con Chile, yo vibro con esta tarde que tantas veces soñé", Claudio Palma.

Y finalmente, llegaría la gloria de la mano de Alexis Sánchez. El último tiro que pondría a la Roja en lo más alto del continente, con su primera Copa América. "Acá está Alexis, ¡Alexis y la Copa América! ¡Alexis...Le pegooó! ¡Chile Campeón! ¡Chile Campeón! ¡Chile Campeón! ¡Chile Campeón de Copa América!", comienza Palma para agregar emotividad que se recuerda hasta hoy.

"En un partido dramático, en una tarde sufrida... ¡No podía ser de otra forma! Dejamos atrás 100 años de lágrimas, dejamos atrás 100 de derrotas, dejamos atrás 100 años de robos arbitrales. Dejamos atrás los años de perdedores para consagrarnos en Ñuñoa. Para danzar una danza frenética, para celebrar de Arica a Punta Arenas. No lo niego... Yo no vibro con la ópera. No lo niego... No vibro con la pintura ni con la música clásica. ¡Yo vibro como ustedes, con el fútbol! Yo vibro con esta Roja que nos llevó a dos mundiales, yo vibro con Chile, yo vibro con esta tarde que tantas veces soñé. Señoras y señores, ¡partido terminado! Chile, sí... Chile, después de tantos años de sufrimiento, ¡es el Campeón de América! En una tarde de infarto, acá en Ñuñoa", cierra el relato de Claudio Palma y en el que el "¡Bien, CTM!" de Aldo Schiappacasse también resonó en la cabina.

En 2017, el mismo Palma revelaba en el programa "Vértigo" que un año antes había grabado para una serie una tanda de penales que le daba a Chile el título mundial ante Argentina. "Tuve un deja vu con lo que viví en la cabina. Un año atrás de la obtención de la Copa América me llaman unos actores jovencitos y me dicen "tengo un proyecto, me dice que se llama 'Ceacheí'", pero preacario", contó. "Se desarrollaba en una pizzería, y éramos campeones del mundo por penales ganando a Argentina. Pero yo grabé sin ver nada, les pedí a los actores "qué quieren que haga", (me dicen) viene Argentina, viene Chile a la cancha, Chile campeón. Grabé todo, inventé, escribí un par de cosas" dijo el también panelista de Radio Futuro.

Luego, relata que lo vivido esa noche de 2015 era un sueño cumplido. "Entonces cuando hago la final de Copa América me pasan cosas. La gracia mía, más allá de relatar bien o mal, es inundarme de emociones. El estar ahí en una cabina con 50 puntos de rating, el estar haciendo lo que siempre soñé, el cariño de la gente y ver a tu equipo, que cuando era muy pequeño salir llorando de los estadios, quedamos eliminados, y la selección de Sydney, quedamos en el camino", dijo Palma en a Diana Bolocco y Martín Cárcamo en el estelar del excanal del Angelito.