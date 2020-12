¡Alerta en la Roja! Aseguran que si Reinaldo Rueda arregla su salida de Chile, se va a la selección de Colombia

En un terremoto para la selección chilena se transformó la salida de Carlos Queiroz de la banca de Colombia. El técnico dejó el banquillo cafetalero tras los malos resultados en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 y ha generado que todos los ojos estén sobre Reinaldo Rueda.

El técnico de la Roja es el nombre que los hinchas piden para asumir el camarín que componen James Rodríguez y compañía, algo que tiene más que preocupada a la ANFP.

En Quilín tienen más que claro que Rueda no lo ha pasado bien en su paso por la selección y, si bien están confiados en que no se moverá para seguir adelante con su proyecto, están atentos a los movimientos de Colombia.

Reinaldo Rueda sigue sonando fuerte para reemplazar a Carlos Queiroz en la selección de Colombia. Foto: Agencia Uno

Pero durante las últimas horas una información encendió todas las alarmas. Y es que según informó el periodista de ESPN, Julián Capera, el técnico de la Roja estaría mucho más cerca de lo pensado de la banca cafetalera.

A través de su cuenta de Twitter, el profesional señaló que "si Reinaldo Rueda logra arreglar su salida de Chile, será el próximo entrenador de la Selección Colombia de Mayores". Una situación que abre la incógnita de la situación en la que el DT está en este momento.

Desde Colombia avisaron que no tentarían a entrenadores que ya estuvieran al mando de equipos, asegurando que "seremos muy respetuosos con los técnicos que tengan contratos". No obstante, dicha frase no descarta que vengan a buscar al estratega nacional.

Por ahora, Reinaldo Rueda se mantiene en la banca de la selección chilena, mientras en el país cafetalero piden a gritos su regreso. El DT vive días claves para definir si quiere seguir adelante con el proyecto en la Roja o si pone punto final para escribir una nueva historia con su país.