Claudio Bravo cierra el año con la incertidumbre sobre si lo finalizará jugando o si tendrá que seguir esperando a recuperarse de su lesión para volver a defender al Real Betis. Eso sí, de cara a lo que será el 2024 asoma la opción de la Roja.

La selección chilena jugará la Copa América a fines de junio y en septiembre volverá a la acción en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, y ahora sin Eduardo Berizzo el histórico arquero nacional vuelve a soñar.

Así al menos lo expone Julio Rodríguez, el formador del legendario portero criollo que en diálogo con RedGol apunta que ya que el Toto dejó la banca del Equipo de Todos lo más probable es que su pupilo tenga su anhelado regreso.

“Es que claro, al final hay que ganarse la nominación, digamos, no tan solo por experiencia sino que hay que ganársela jugando“, dispara de entrada Rodríguez para después defender con todo a Bravo.

“Claudio siempre que jugó demostró que estaba a un mejor nivel que los otros arqueros que habían en la selección, porque está jugando en España, torneos internacionales”, lanza el mentor del legendario meta chileno.

Tras eso, expone que “yo creo que en esa época (con Berizzo al mando) él tendría que haber venido por mérito, por experiencia y por respeto“.

“Yo creo que el respeto se le perdió un poco a Claudio, y eso no es bueno para el fútbol chileno en sí, en general”, complementó.

¿Volverá Claudio Bravo a la selección chilena en 2024? ¿Volverá Claudio Bravo a la selección chilena en 2024? YA VOTARON 0 PERSONAS

“Claudio Bravo le aporta a la Roja mucho más que atajar”

Después, Julio Rodríguez expone que ahora hay que enfocarse en que Claudio Bravo deje atrás lo más pronto posible sus problemas físicos, que lo han mantenido al margen de la acción con el Betis de Manuel Pellegrini por varias semanas, para poder regresar a la selección chilena a ser un aporte.

“Entonces, esperemos que se mejore bien de su lesión y que vuelva a jugar pronto, y sin duda que lo que le aporta Claudio a la selección es mucho más que tan solo atajar“, lanza.

Así, Rodríguez apunta que Bravo “es un jugador más del equipo, juega fuera de su arco, juega bien y conduce al equipo a construir cosas buenas desde el fondo, intercepta balones profundos”.

“O sea, él tiene cosas que lamentablemente acá los arqueros chilenos no tienen todavía, entonces son un aporte mucho más grande para el equipo porque puede hacer más cosas”, concluyó.

¿Cristóbal Campos puede ser el arquero del futuro para la Roja? Julio Rodríguez no tiene dudas

Además de Bravo, Julio Rodríguez también fue consultado por la posibilidad de que Cristóbal Campos pueda convertirse en el arquero titular de la selección chilena en un futuro. Y el mentor del mejor portero chileno de todos los tiempos no tiene dudas.

“Puede ser, claro, porque tiene hartas condiciones, un físico realmente importante, inclusive de nivel internacional. Es raro ver a un arquero chileno tan alto y bueno, físicamente yo creo que él siempre puede mejorar, pero sí, yo creo que podría ser”.

“Eso sí, yo no sé como está trabajando Campos para mejorar su juego, porque ya si no mejora lo que tiene lógicamente que no va a tener muchas posibilidades”, complementa.

“Ha evolucionado, pero yo creo que tiene que mejorar muchas cosas como para ser el titular indiscutido de la selección de aquí a unos años, pero las condiciones las tiene”, concluyó.

¿Cuántos títulos tiene Claudio Bravo con la Roja?

El arquero de 40 años nacido en Viluco ganó dos Copa América con la selección chilena. La primera fue en 2015, en Chile, y el bicampeonato lo logró al año siguiente, el 2016, en la Copa América Centenario en Estados Unidos.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.