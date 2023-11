Felipe Loyola, quien debutó en la selección chilena de la mano de Eduardo Berizzo, habló de la salida del entrenador. En conversación con ESPN, el jugador Huachipato relató cómo fue estar bajo el mando del DT en la Roja y contó un momento clave antes de su renuncia del combinado.

“Mi relación con el profe era muy buena, desde que me nominó a los primeros microciclos me dijo que yo era un descubrimiento para el fútbol chileno. Que me estaba yendo muy bien, que tenía que seguir de esa manera y que le llamaba la atención cómo me recuperaba de los duelos”, contó.

“Fuimos haciendo una relación muy buena. El profe Eduardo era muy cercano a nosotros, sobre todo en los microciclos. En los Panamericanos trabajábamos muy bien y confiábamos mucho en lo que veníamos haciendo. Como persona es un 7. Siempre tenía disposición y alegría”, continuó.

“Lamentablemente, el trabajo no se pudo ver reflejado en los resultados en la adulta, pero sí en los Panamericanos. Su salida fue lamentable y no la esperábamos, pero fue entendible por la forma en que se le trató en el estadio”, comentó también.

Felipe Loyola: “Sentíamos como abucheaban a Berizzo”

Felipe Loyola abordó los Juegos Panamericanos, donde la Roja llegó invicta a la final. El jugador de Huachipato comentó que no se explicaba los abucheos que recibió Eduardo Berizzo durante Santiago 2023. Incluso, en el debut ante México, un hincha le escupió a su cuerpo técnico.

“En los Panamericanos veníamos de victorias y el estadio aún así lo abucheaba y le gritaba cosas. Él lo sentía y nosotros en la cancha también. No nos explicábamos que, si nos estaba yendo bien, el afán del hincha chileno de criticar y no apoyar lo que se estaba haciendo”, lamentó.

Berizzo renunció a la selección adulta entremedio de la fecha FIFA de noviembre, justo después de los Panamericanos. El Toto dejó su cargo tras el empate contra Paraguay y no dirigió el siguiente partido ante Ecuador en las Eliminatorias, donde Nicolás Córdova se puso el buzo de emergencia y asumió un interinato.

Antes, hizo debutar al joven Loyola. “Es un sueño compartir con ese tipo de jugadores y aprender de ellos. Tratar de obtener todo lo bueno que ellos hacen día a día y la forma en que se entrenan. Ahí queda demostrado por qué han jguado tanto en Europa y han logrado lo que han conseguido”, cerró el acerero.

¿Cuántos partidos dirigió Eduardo Berizzo en la Roja?

Eduardo Berizzo alcanzó a dirigir 16 partidos en la selección chilena. Dejó un registro de seis derrotas, seis empates y apenas cuatro triunfos. Tuvo un 37,5% de rendimiento total en la banca de la Roja.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.