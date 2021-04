DT José Letelier deja botando que repetirá formación y considera que la Roja Femenina también es una generación dorada

La selección chilena femenina se juega este martes la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, competencia que se desarrollará este 2021 tras aplazarse por los alcances de la pandemia del coronavirus. La Roja enfrenta a Camerún en la revancha como local con la ventaja del triunfo por 1-2 de la ida.

Respecto a la formación el entrenador José Letelier no quiso dar nombre por nombre, pero adelantó que, de no mediar contratiempos, el equipo será básicamente el mismo que saltó al campo en la ida.

“Están todas las jugadoras a disposición. Todas están en condiciones de jugar mañana y manifestaron estar a punto, no hay lesionadas. Son partidos muy seguidos y mañana hay que ver si está todo OK. No quiero adelantarme a si vamos a mantener la formación pese a que es algo relativamente definido, pero la idea es mantener lo que hicimos. No son duelos que permitan hacer muchas cosas distintas. Hay una ventaja que cuidar y en base a eso vamos a trabajar este partido”, dijo el entrenador.

Por otro lado, y teniendo en cuenta siempre que aún no está timbrado el objetivo de los Juegos Olímpicos, Letelier manifestó que a su juicio estas jugadoras sí son merecedoras de ser consideradas también como generación dorada de la Roja.

“Estas jugadoras vienen juntas hace 10 ó 12 años. No tengo antecedentes anteriores a eso. Han jugado sub 17, sub 20, Sudamericanos, Copa América, algunas el Mundial Sub 17, Sub 20 en Chile. Es una generación que ha permanecido. Lo importante es que a partir de este tiempo se puedan incorporar más jugadoras a este proceso y eso tiene que ver con la iniciación deportiva de las niñas a más temprana edad. Es una tarea pendiente. Pero sin duda que estas jugadoras han marcado una etapa muy importante en el fútbol femenino de Chile”, expuso.

Respecto al duelo de vuelta contra Camerún y la ventaja con la que llega la Roja, sostiene que el equipo no se confía: “sería inconcebible entrar con una disposición distinta. Somos una selección que le ha costado mucho llegar hasta donde está. Entraremos igual, con la máxima concentración, con una ilusión de conseguir un objetivo y para eso tenemos que dejar todo en la cancha”, manifestó.

“Lo primero es no sustentar todo en el resultado obtenido. Tenemos que hacer nuestro juego, tener la iniciativa, vamos a salir a ganar como lo hacemos siempre. Son fuerzas parejas, Camerún tiene sus virtudes, es un equipo bastante potente, que juega frontal y directo, tienen jugadoras determinantes en ofensiva. Pero trataremos de llevar el partido a nuestras necesidades y, en base a eso, llevar el encuentro. Estamos ilusionados con este segundo partido, es complejo y trataremos de entregar lo máximo para lograr el objetivo”, sentencia.

Cabe recordar que la Roja alineó en la ida con Christiane Endler en el arco; Valentina Díaz, Carla Guerrero, Camila Sáez y Javiera Toro en defensa; Yessenia Paloma López, Karen Araya y Francisca Lara en el mediocampo; Yanara Aedo, María José Urrutia y Daniela Zamora en ataque. El duelo de vuelta ante Camerún está programado desde las 12:00 horas de este martes 13 de abril