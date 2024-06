WWE Clash at the Castle 2024: Horario, qué canal transmite y cuál es la cartelera

La cartelera deportiva de este día sábado no tiene descanso y pasado el mediodía, la lucha libre vuelve con uno de sus mejores eventos PPV del año con WWE Clash at the Castle.

El Reino Unido vuelve a ser escenario de la lucha libre y Clash at the Castle se traslada a Escocia. El título del campeonato de peso pesado será el gran atractivo con Drew McIntyre desafiando a Damien Priest.

¿A qué hora comienza WWEClash at the Castle?

El evento PPV de la lucha libre de este sábado 15 de junio inicia a las 14:00 horas de Chile, con las mejores peleas en vivo desde Escocia.

Horarios por país:

México, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras: 12.00 horas

12.00 horas Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 13.00 horas

13.00 horas Chile, Bolivia, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela: 14.00 horas

14.00 horas Argentina, Uruguay, Brasil: 15.00 horas

15.00 horas España: 20:00 horas.

¿Qué canal transmite la WWE hoy?

ESPN confirmó que transmitirá en Chile el evento por ESPN Premium, ex Fox Sports 1, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

¿Y por streaming dónde ver Clash of the Castle?

Para ver online el evento de la WWE, podrás hacerlo si estás suscrito a Star Plus. Además, el streaming oficial WWE Network, que también es de paga, transmitirá de igual manera las peleas.

¿Cuál es la cartelera de WWE?

Damien Priest (c) vs. Drew McIntyre, por el Campeonato Mundial de Peso Pesado

Cody Rhodes (c) vs. AJ Styles, pelea I Quit por el Campeonato Indiscutido de la WWE

Bayley (c) vs. Piper Niven, por el Campeonato Femenino de la WWE

Sami Zayn (c) vs. Chad Gable, por el Campeonato Intercontinental de la WWE

Bianca Belair y Jade Cargill (c) vs. Alba Fyre e Isla Dawn vs. Shayna Baszler y Zoey Stark, por el Campeonato Femenino en Parejas de la WWE