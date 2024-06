¿Cuándo es Clash at the Castle 2024? Cartelera, fecha y sede del próximo PPV de la WWE

La WWE no cesa en su afán de seguir abriendo fronteras y si mayo tuvo dos increíbles eventos en Francia y Arabia Saudita, junio no será la excepción y la lucha libre volverá a Europa para celebrar Clash at the Castle , específicamente a la ciudad de Glasgow, Escocia.

Revisa todos los detalles de este imperdible PLE, que contará con la participación del peleador local, Drew McIntyre.

El próximo evento de la WWE, correspondiente al mes de junio, se celebrará el día sábado 15 de junio y tendrá lugar en el Ovo Hydro de la ciudad de Glasgow, Escocia, recinto con una capacidad para 15.000 personas.

El horario del evento aún está sujeto a confirmar y a medida que nos acerquemos a la fecha en RedSport te estaremos anunciando todos los detalles.

¿Dónde ver por TV o STREAMING el evento de junio de la WWE?

Clash at the Castle 2024 al igual que el resto de los Premium Live Evento (PLE) de WWE será transmitido por TV en la señal de ESPN Premium, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

Además, en Chile y el resto de Latinoamérica podrás ver Clash at the Castle de forma online y completamente en vivo a través de las apps STAR+ y WWE Network, esta última previo pago de una suscripción de $5.990 (CLP).

¿Hay cartelera anunciada para Clash at the Castle 2024?

De momento la WWE no ha confirmado la cartelera oficial para Clash, sin embargo, ya ha adelantado algunos combates que se desarrollarán en la velada, estos son:

Damian Priest (c) vs. Drew McIntyre por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la WWE.

por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la WWE. Bayley (c) vs. Piper Niven por el Campeonato Femenino de la WWE.

por el Campeonato Femenino de la WWE. Sami Zayn (c) vs. Chad Gable por el Campeonato Intercontinental de la WWE.