Hoy sábado la WWE vuelve a los grandes escenarios tras la celebración de Backlash 2024, se trata del renovado evento King and Queen of the Ring, Premium Live Event (PLE) que continúa el legado del antiguo King of the Ring y que tendrá lugar en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita.

Este gran evento contará con la participación de Cody Rhodes, Logan Paul, Becky Lynch, Liv Morgan y Sami Zayn, entre otras superestrellas, y en RedSport te invitamos a conocer todos los detalles de programación.

¿Qué canal transmite WWE King and Queen of the Ring 2024 de hoy en vivo?

King and Queen of the Ring 2024 podrá ser visto en Chile por la señal de ESPN Premium , en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

Por otro lado, tanto en Chile como en el resto de Latam podrás ver el evento de manera online y completamente en vivo a través de las apps STAR+ y WWE Network, es última previo pago de una suscripción de $5.990 (CLP).

¿Cuándo y a qué hora comienza King and Queen of the Ring en Chile y Latam?

El evento de reyes de la WWE se celebrará hoy sábado 25 de mayo en un horario poco habitual, ya que iniciará a partir de las 13:00 horas de Chile en el Jeddah Super Dome de la ciudad de Yeda , Arabia Saudita, recinto con una capacidad para más de 40 mil personas.

Horarios de King and Queen of the Ring en Latinoamérica:

11:00 AM horas – México.

– México. 12:00 horas – Perú, Colombia y Ecuador.

– Perú, Colombia y Ecuador. 13:00 horas – Chile , Bolivia, Paraguay y Venezuela.

– , Bolivia, Paraguay y Venezuela. 14:00 horas – Argentina y Uruguay.

Cartelera anunciada para King and Queen of the Ring 2024: