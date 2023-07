Los fanáticos del tenis esperaban poder disfrutar de Wimbledon y los chilenos querían ver a Nicolás Jarry (28°) y Tomás Barrios (133°) en acción, pero la lluvia no da tregua en Inglaterra y amarga el histórico torneo inglés.

Tras suspenderse la jornada de este martes 4 de julio recién pasado, tanto el Príncipe como el oriundo de Chillán tenían pactados sus duelos, por primera y segunda ronda respectivamente, para la mañana de este miércoles 5. Sin embargo, estos se volvieron a aplazar y hasta corren riesgo de no jugarse.

Wimbledon: ¿Jugarán Jarry y Barrios?

La raqueta número uno de Chile tenía que estrenarse en el tercer Grand Slam de la temporada a las 11:00 horas ante el italiano Marco Cecchinato (89°), pero ahora su partido en la cancha 5 está pactado para no antes de las 13:00 horas.

Barrios Vera, por su parte, tenía que jugar la segunda ronda de Wimbledon ante el belga David Goffin (123°) a las 11:30 horas, pero su partido en la cancha 6 también se reprogramó. Así, no comenzará antes de las 13:35 horas.

A pesar de que ya hay reagendación, no es seguro que se juegue. Las precipitaciones en Londres no han cesado, y en el All England Lawn Tennis & Croquet Club temen por tener que suspender otra jornada de acción.

Así las cosas, ahora habrá que esperar a ver que sucede con la programación de los chilenos en el mítico torneo inglés, donde llevan largo rato esperando para poder ver acción.