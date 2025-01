Saúl ‘Canelo’ Álvarez siempre ha demostrado su valía sobre el ring, logrando ser el actual campeón mundial de la división de peso supermediano en diferentes organizaciones, por ello es que el azteca es una voz más que autorizada a la hora de hablar de boxeo.

Fue en ese contexto donde el pugilista de 34 años conversó con la prestigiosa revista The Ringy sorprendió a todos los fanáticos al nombrar a los cuatro peleadores que son sus favoritos de esta era.

¿Qué dijo Saúl ‘Canelo’ Álvarez?

En conversación con The Ring, ‘Canelo’ fue consultado por los peleadores favoritos de la actual época del boxeo, a lo que señaló el azteca respondió “Me gusta ver a todos los boxeadores jóvenes y buenos. Me gustan Oleksander Usyk, Ryan García, Teófimo López. También me gusta Gervonta Davis . Son boxeadores realmente buenos”.

Sin duda una respuesta sorpresiva para los fanáticos del boxeo, debido a que el mexicano “olvidó” en este listado a grandes pugilistas de la actualidad, como el campeón indiscutido Supergallo, el japonés Naoya Inoue y el monarca Superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo, Terrence Crawford.

Crawford es justamente uno de los posibles próximos rivales que tiene ‘Canelo’, con respecto a este punto el mexicano dio señales de que un enfrentamiento con el norteamericano no es tan fácil, ya que agregó en la entrevista que “Mira respeto a Terence Crawford. Es muy talentoso, pero solo ganó una gran pelea. Si ves su récord sólo ha vencido a un buen peleador (Errol Spence). Aparte de eso, no ha vencido a otros grandes peleadores como Spence”.

‘Canelo’ revela si piensa cuando colgará los guantes

Ya en la parte final de la entrevista, ‘Canelo’ fue consultado sobre si veía cerca el retiro de la actividad, a lo que el tapatío, quien este 2025 cumplirá 35 años, no dio una fecha de retiro, pero sí se aventuró al decir cuándo comenzaría a pensar en el, indicando “No lo sé. Sí, me estoy acercando (al retiro), obviamente; tal vez 38 sea… no sé, tal vez 38. Eso estaría bien; sí, creo que 38 años es el momento perfecto para empezar a pensar en eso”.

