México es un país que destaca por ser un nido de grandes boxeadores, formando figuras de renombre mundial como Julio César Chávez, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Juan Manuel Márquez, entre otros. Sin embargo, muy pocos se la juegan por uno de ellos a la hora de elegir al mejor boxeador de la historia, pero siempre hay excepciones y uno de ellos es Roy Jones Jr.

En el último tiempo volvió a reflotar una entrevista que el pugilista norteamericano dio años atrás y donde sorprendió al mundo al calificar como el “mejor boxeadores de la historia” a una estrella mexicana, en desmedro de nombres como Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard o incluso el propio azteca, Julio César Chávez.

¿Qué dijo Roy Jones Jr?

En el extracto se puede ver que el conductor le pregunta por el mejor peleador que ha visto, a lo que el norteamericano le responde sin titubeos, “era un chico llamado Salvador Sánchez”.

El comunicador posteriormente le señala no conocer a Sánchez a lo que Jones le indica “Así es porque no eres tan fanático del boxeo como yo (…) pero Salvador Sánchez era un boxeador mexicano que murió en 1982 en un accidente automovilístico, tenía unos 22 años y es el mejor que he visto sobre todo lo que he visto”.

El vídeo editado y subido a redes sociales por múltiples cuentas de boxeo, posteriormente continua con algunas secuencias de acción de Salvador Sánchez.

¿Quién era Salvador Sánchez?

Tal y como lo dijo Roy Jones Jr, Salvador Sánchez fue un boxeador mexicano que falleció a los 22 años de edad en 1982, esto luego de impactar con su Porsche 928 frente a una camioneta Ford y un tractocamión cargado con dos tractores agrícolas.

A pesar de su corta edad, Sánchez llegó a ganar el cinturón pluma del Consejo Mundial de Boxeo y tener un récord profesional de 44 triunfos , 32 por la vía del nocaut, una derrota y un empate.

A pesar de no ser un considerado habitual en la disputa por el mejor de la historia, Sánchez logró ingresar de manera póstuma al Salón Internacional de la Fama del Boxeo (1991), mientras que, en 1996, catorce años después de su partida, fue ubicado en el puesto número 26 de todos los tiempos.

