Ni Canelo, ni Gervonta: Estos son los mejores 5 boxeadores libra por libra, según revista The Ring

Los rankings están a la hora del día yrecientemente una de las revistas especializadas en el mundo del boxeo se la jugó y eligió a los mejores pugilistas libra por libra de la actualidad. Se trata de la prestigiosa The Ring, que sorprendió dando nombres, ya que en el top 5 no estuvo la presencia ni de ‘Canelo’ Álvarez, ni tampoco de Gervonta Davis. Revisa, a continuación, el listado elaborado por The Ring.

¿Quiénes son los mejores 5 boxeadores de la actualidad, según The Ring?

De acuerdo a la publicación elaborada por The Ring, el mejor boxeador de la actualidad es el ucraniano, Oleksandr Usyk, pugilista que justamente enfrentará a Tyson Fury en los próximos días. El ucraniano es el actual campeón indiscutido pesado y posee un registro profesional invicto de 22 triunfos en el mismo número de combates.

Tras Usyk, aparece la figura de Naoya Inoue, boxeador nipón con un registro de 28-0 y actual campeón supergallo.

El podio lo cierra el primer estadounidense de la lista, Terence Crawford, quien posee un increíble registro de 41-0 y es el actual monarca indiscutido de la división wélter.

En el 4.º puesto, nos encontramos con la primera sorpresa de la lista, ya que Artur Beterbiev (21-0) le quitó el puesto a ‘Canelo’ Álvarez. El ruso es el actual campeón unificado de la división semipesado y viene de derrotar justamente a la otra sorpresa y número 5 de la lista, Dmitry Bivol.

Artur Beterbiev le arrebató el 4° puesto a ‘Canelo’ en el ranking The Ring. (Foto: Richard Pelham/Getty Images)

Bivol cierra la lista de los 5 mejores boxeadores, 23 triunfos y solo una derrota son el registro profesional del también ruso. Hasta octubre de este año fue poseedor del cinturón AMB de la división semipesado y entre sus destacadas victorias, se encuentra la propinada a ‘Canelo’ el 7 de mayo del 2022, cuando el mexicano hizo el intento de subir una categoría.

En la lista publicada por The Ring, finalmente nos encontramos con que ‘Canelo’ ahora ocupa el 6° puesto, a pesar de su excelente registro de 62-2-2, mientras que otra cara conocida es Gervonta Davis, quien ocupa el 8° lugar, invicto con un registro de 30-0.

Revisa el top 10 de The Ring, a continuación: