'Iron' Mike es considerado por muchos como el mejor boxeador de la historia, no obstante, él mismo tiene una opinión diferente.

Mike Tyson recientemente volvió a las portadas de todo el mundo con su regreso al ring, donde enfrentó a Jake Paul en un combate de exhibición que pudo ser visto a través de Netflix en todo el mundo. ‘Iron’ Mike fue un fenómeno del boxeo internacional, icono de los 90 y principios del 2000 y considerado por muchos como uno de los mejores, si no el mejor en la historia pugilística.

No obstante, el propio Tyson no está de acuerdo con esa etiqueta y hace un par de años atrás se aventuró a decir quién le quita el cetro del “Mejor de todos los tiempos”.

¿Quién es el mejor boxeador de la historia según Mike Tyson?

El boxeador que fue conocido como ‘El hombre más malo del planeta’ en su momento declaró a complex su admiración a dos pugilistas históricos, indicando que “Me encanta Roberto Durán y Muhammad Ali” aunque luego agregó que “Ali es el mejor boxeador que jamás haya existido, tengo que estar con él, sí”.

Esta no es la primera vez que Tyson se refiere con respecto a Ali, incluso una vez que se llevó a cabo un torneo virtual entre los mejores boxeadores de la historia y donde el ‘Chico Dinamita’ ganó a Ali, resultados que el propio Mike le bajó el perfil y dijo “Sé que es un juego de fantasía. Lo más probable es que gane la fantasía, no gane la pelea real. Ali es el más grande que haya existido”.

Por otra parte, años atrás salió a la luz una confesión que Ali le habría hecho a George Foreman, también exboxeador, cuando Tyson ya era campeón del mundo. Foreman, figura televisiva, comentó “Muhammad Ali me lo dijo él mismo. Le dije: ‘¿Crees que Tyson podría vencer a todos?’. Él dijo, ‘Hombre, Tyson golpea muy fuerte’. (…) Una vez me dijo que no tenía la confianza de que podría haber derrotado a Mike Tyson”.

Mike Tyson y Muhammad Ali siempre tuvieron respeto mutuo. (Foto: IMAGO)

¿Cuál es el registro de Mike Tyson como boxeador?

Mike Tyson, de 58 años, tiene un registro profesional de 57 peleas, consiguiendo 50 triunfos y apenas 7 derrotas.

Antes de su enfrentamiento ante Jake Paul, Tyson no peleaba en el ring desde el 11 de junio de 2005, fecha donde se realizó un evento que marcó el retiro de Tyson del boxeo tras perder por nocaut técnico ante el desconocido boxeador Kevin McBride.