El combate más esperado del último tiempo terminó con un triunfo para el YouTube y no estuvo ajeno a polémicas.

El nombre de Jake Paul dio la vuelta al mundo ya que superó al legendario Mike Tyson. El youtuber estadounidense se quedó con la batalla más esperada del último tiempo. Es que solo en taquilla superó los 17 millones de dólares en recaudación.

Sin embargo, la pelea no fue lo que todos esperaban. En los ocho rounds pactados, por varios pasajes prácticamente no hubo intercambio y esto generó los abucheos del público presente que esperaba una performance de alto nivel.

Incluso lo más preocupante fue el estado de Tyson que se le vio cansado y fuera de forma. Si hasta Paul reconoció que le “perdonó la vida” porque no quería hacerle daño en el ring y por eso bajó su ritmo de la pelea.

Las críticas al Mike Tyson vs Jake Paul

Esta singular pelea desató los comentarios en redes sociales. El primero en criticar la velada fue Juan Manuel Márquez. El mexicano que fue campeón del mundo en tres categorías fue lapidario con el tomate de Tyson y Paul. “Es una falta de respeto para el es una falta de respeto para el boxeo. Qué viene ahora: ¿un exbasquetbolista o un exfutbolista?”, lamentó al programa Pro Box.

Otro que se sumó a las críticas fue Terence Crawford, que es el actual campeón mundial de boxeo WBO y quien pidió por la salud de su ídolo. “Me encanta Mike Tyson, pero le están dando demasiado crédito. Parecía basura. Entrenar tanto y lanzar sólo 97 golpes en toda la pelea es una locura. Me alegro de que no se haya lastimado”, expresó.

Si hasta Magic Johnson sacó el habla y lamentó la presentación que realizaron durante la madrugada de este sábado. “Qué triste. Lo dejé porque ya no podía verlo más. Es triste ver a Mike Tyson así porque fui a todas sus peleas. Esta pelea de esta noche no fue muy buena para el boxeo”, sentenció el ex basquetbolista.