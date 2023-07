Santiago 2023 inicia la cuenta regresiva para vivir su puntapié inicial, y quedan 100 días para que el megaevento deportivo arranque. Así, las entradas ya están a la venta y el presidente Gabriel Boric sueña en grande.

Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos se tomarán el país desde el 20 de octubre, y este miércoles 12 de julio comenzó la venta de entradas para asistir a la fiesta del deporte más grande de América.

Quedan 100 días para Santiago 2023

Los tickets para decir presente en Santiago 2023 ya están a la venta por Puntoticket, y aunque algunas entradas serán gratuitas otras van desde los 4.000 a 8.000 pesos chilenos para los Panamericanos, y en los Parapanamericanos son desde 3.000 a 6.000 pesos.

Bajo este contexto, el presidente Gabriel Boric lideró una ceremonia en La Pintana para iniciar la cuenta regresiva de 100 días, y desde ya sueña en grande.

“Estamos celebrando algo que va a trascender la coyuntura. Los Panamericanos y Parapanamericanos esperamos que generen una onda contagiosa y que el deporte se extienda no solo en los lugares donde se practique para estos eventos, sino que por todo Chile”, apuntó el Mandatario.

Tras eso, deja en claro que “uno de los desafíos que nos hemos puesto es que mientras sean los Juegos en todas las plazas del país también la juventud y la ciudadanía se las tome para hacer deporte. Me alegra que se vaya diversificando el dónde se va a realizar”.

“Entramos en los 100 metros finales, 100 días para un sueño que se inició hace largo tiempo, producto del trabajo de muchas autoridades de diferentes colores políticos”, complementó.

“El objetivo es congregar a más de un millón de personas”

“Muchos han trabajado en este esfuerzo y como toda obra humana no ha estado exenta de dificultades, críticas, pero gracias al profesionalismo de quienes están a cargo hemos logrado sacarlo adelante”, agregó Boric.

Después, destaca que “puedo afirmar con claridad y responsabilidad que el próximo 20 de octubre vamos a dar inicio a una fiesta deportiva inédita en nuestro país y gracias a todos quienes han trabajando en este gran evento”.

“Este miércoles damos inicio a la venta de entradas, también habrá invitaciones para niños y adultos totalmente gratuitas, nuestro objetivo es congregar a más de un millón de personas, queremos ver nuestros recintos deportivos colmados de público y que los Juegos se vean en todo el país, en las juntas de vecinos y centros comunitarios, que el deporte nos ayude a hacer comunidad”, lanzó.

“Todavía tenemos mucha deuda con el deporte en Chile y se sostiene en un esfuerzo que no debemos romantizar. Tiene mucho de esfuerzo y disciplina que está bien, pero el esfuerzo para salir adelante, viajar y entrenar en condiciones precarias no es algo que debamos romantizar”, insistió.

Boric recalca que “el Estado con las empresas privadas tenemos que prestar más apoyo, porque los deportistas debieran preocuparse y tener sus energías puestas en el desempeño de la disciplina, no hacer bingos para conseguirse la camiseta o colectas para pagar pasajes”.

“Queremos que este evento despierte muchas vocaciones. ¿Cuántos talentos ocultos hay que no conocemos? ¿Cuántos chicos y chicas que quizás todavía no saben que son tremendos atletas y tremendos deportistas? Porque no han tenido la oportunidad o porque viven en Pitrufquén, en Puerto Natales o en la ciudad de Pica o en Huasco, y no tienen las condiciones o infraestructura para jugar”, cerró.