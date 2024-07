Daniel Evans no será recordado por su simpatía: alegó todo el primer set por el césped resbaloso y celebró la suspensión como una final.

Genera expectativas en todos los chilenos amantes del tenis. Alejandro Tabilo (19º) fue campeón del ATP de Mallorca, torneo 250 que se juega en césped, en la previa de Wimbledon. Este martes era su debut en el importante Grand Slam inglés.

Su rival era Daniel Evans (60º) británico que hacía de local y trataba de sacar provecho de aquello en cada pelota. De hecho, las “hinchadas” estaban jugando un rol importante en el duelo. Los ‘ceacheí’ no tardaron en ganar protagonismo.

Sin embargo, el partido terminó suspendido cuando se iba a jugar el séptimo juego del segundo set. Para alegría de los chilenos, el nacido en Toronto ya se quedó con la primera manga por 6-2.

Pero, además de la suspensión del duelo por falta de luz, lo que llamó la atención de todos fue la odiosidad del británico. El local reclamó constantemente e, incluso, se cruzó con los asistentes de Tabilo. Podríamos decir que es más pesado que submarino a pedales, que yogurt de porotos, que canguro con trillizos…

¿Qué le dijo Evans a la “banca” de Tabilo y cómo se tomó el inglés la suspensión?

De que es malas pulgas, lo es. Daniel Evans no tardó en mostrar su furia por el mal juego que estaba mostrando ante Alejandro Tabilo. El británico estaba molesto porque encontraba que la cancha estaba resbalosa.

Fue así como se llegó a un complejo momento en el primer set. El chileno estaba con dos puntos de quiebre abajo, pero supo sobrellevarlo y sus asistentes celebraron la proeza.

“Nunca has jugado este deporte en tu vida. No te pares y me mires así”, les habría gritado Evans, según pudo recoger el periodista del sitio especializado Séptimo Game, Ariel Román.

Junto con eso, una vez que se confirmó que el duelo se suspendía hasta el miércoles, llegó otro momento extraño. Tabilo lamentó la situación, mientras el inglés… ¡lo celebró como si fuera un set! Más pesado que vaca al hombro.