La Fórmula 1 llega este fin de semana para un Gran Premio histórico. Será la primera edición de la carrera que se disputa en Las Vegas, en un lujoso circuito callejero que fue construido en los últimos 26 meses, con una millonaria inversión por parte del estado estadounidense.

Como la carrera se llevará a cabo en sábado en la madrugada (otro hecho histórico para una categoría que siempre tiene sus carreras los domingos), este jueves en la madrugada se dieron inicio los entrenamientos libres, que sirven como preparación para la clasificación y posterior carrera.

Pero pese a todos los preparativos, no salió todo bien. Y es que, cuando recién se iniciaba la primera práctica, el piloto de Ferrari, Carlos Sainz Jr, quedó detenido en mitad de una de las rectas. Inicialmente se pensó que era producto de una falla mecánica, pero no, fue producto de una falla en el circuito.

¿Qué pasó? Simple. Se salió la tapa de alcantarillado en plena recta principal, rompiendo todo el suelo de la Ferrari y obligando a los comisarios a detener la sesión. Esta no se pudo reanudar, ya que debían revisar todas las tapas de alcantarillado del circuito, para que no volviera a suceder el problema.

600 dólares por la entrada más barata en el GP de Las Vegas

Una complicación mayúscula, ya que, al ser un circuito nuevo, los pilotos necesitan tiempo en pista para poder reconocer los detalles del recorrido. Por ello determinaron que la segunda práctica sería de una hora y media, es decir media hora más de lo normal.

El problema es que las reparaciones demoraron mucho más de lo esperado y finalmente, en plena madrugada estadounidense y mañana de nuestro país (hay cinco horas de diferencia con Las Vegas), es que se inició la práctica 2. Terminó a las 4 de la mañana local, sin público.

Un tema no menor, considerando que la gente que pagó por su ticket no vio acción alguna. Y esta carrera es, por lejos, la más costosa en términos de entrada de la temporada. La más barata es de cerca de 600 mil dólares y la más costosa alcanza los 5 millones de dólares, con noches de hotel y citas con pilotos.

“A algunas personas les gusta un poco más el programa (del fin de semana), pero a mí no me gusta nada. Crecí sólo mirando el lado del rendimiento, y así es como yo también lo veo. Me gusta estar en Las Vegas, pero no tanto para correr”, señaló el campeón del mundo, Max Verstappen.

¿A qué hora es el GP de Las Vegas?

El Gran Premio de Las Vegas será a las 3 de la mañana del domingo en Chile, es decir a las 22 horas del sábado en hora local. El evento es el penúltimo del calendario de la Fórmula 1 2023. Tras ello partirán a Abu Dhabi, donde competirán la última carrera.

¿Cuántos títulos alcanzó Max Verstappen esta temporada?

Con el logrado en 2023, Max Verstappen alcanzó su tercer título en Fórmula 1. El primero lo ganó en 2021, en aquella mítica definición ante Lewis Hamilton. Tras ello ha sido más sencillo y ha logrado imponerse en 2022 y 2023 con toda la comodidad del mundo.

