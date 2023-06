Aunque sea triste aceptarlo, lo cierto es que el único representante del “Big Three” del tenis que sigue al máximo nivel es Novak Djokovic. El retiro de Roger Federer y la pausa de Rafael Nadal este 2023 para volver en 2024 sitúan al serbio como el único de los más legendarios del circuito que sigue rindiendo a pesar de su edad. Y la dieta es parte del secreto detrás de su exitosa carrera.

No solo el parche en el pecho estilo Iron Man ayuda al deportista de 36 años oriundo de Belgrado a seguir batiendo récords, donde recientemente se convirtió en el tenista con más títulos de Grand Slam, 23, tras alzar su tercer trofeo de Roland Garros, sino que también lo hace con su exigente estilo de alimentación.

Novak Djokovic y su estricta dieta para brillar en el tenis

Para ser una estrella de cualquier disciplina hay que ponerle atención a cada detalle, y así lo hace Novak Djokovic, quien se somete a una rígida dieta que lo ayuda para poder dar lo mejor de sí mismo en cada uno de sus desafíos.

Uno de los puntos más importantes de su régimen tiene que ver con que come lo menos posible durante el día, en particular cuando no tiene competencias. Esto con el objetivo de que su organismo gaste energía con la digestión. Por ende, pasa unas 16 horas sin alimentos entre la cena y el desayuno del día siguiente.

Lo primero que hace Nole para cumplir con su dieta es que apenas abre un ojo en un nuevo día se toma un vaso de agua caliente o a temperatura ambiente con unas gotas de limón. Igualmente ha revelado en otras instancias que a veces añade gotas de plata colodial para poder eliminar bacterias.

¿Cuál es el objetivo del agua caliente? Con esto consigue que su cuerpo no gaste energía demás calentando el agua fría que ingresará en su estomago recién comenzado el día. Todo calculado.

Desayuno, almuerzo, snacks y cena

Después de ese ritual inicial viene el desayuno. Un jugo de apio es lo segundo que toma antes de comenzar a comer sólidos, los que en su totalidad son productos vegetales.

Así, toma un batido verde hecho de algas, espinacas y frutas, junto con suplementos que lo benefician para despejar su mente y mejorar su salud. De igual manera come gran cantidad de frutas para recibir el azúcar necesario para tener energía en sus entrenamientos. Está demás decir que no hay absolutamente nada de azúcares refinados.

Junto con eso también come cereales orgánicos sin gluten, avena, más fruta y miel de manuka, la que es producida en Nueva Zelanda y entrega beneficios antibacteriales más fuertes.

En el almuerzo todavía mantiene la medida de no consumir comidas pesadas, esto con la finalidad de que su energía se gaste en los entrenamientos y no previo a eso. Así, la carne roja queda inapelablemente fuera de todo menú. Con esto, su alternativa proteíca es la quinoa, arroz o pasta sin gluten, además de variar el consumo de papas, papas dulces al vapor o cocidas con muchas verduras.

Obviamente hay espacio para los snacks durante el día, los que por lo general son frutos secos como almendras, nueces y frutas. Finalmente, aparece la cena.

La última comida del día de Novak Djokovic tiene verduras y una gran fuente de proteínas para recuperar la energía perdida en las intensas prácticas.