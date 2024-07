No todo está perdido en Wimbledon: la chilena Antonia Vergara sigue en carrera

Ya no hay chilenos en Wimbledon. Alejandro Tabilo (19º) quedó eliminado del Grand Slam jugado en césped, tras caer en tres sets seguidos ante el complicado Taylor Fritz (12º).

En primera ronda ya habían quedado en el camino los otros participantes de Chile: Nicolás Jarry y Christian Garín (106º). Ambos apabullados y con poco qué decir sobre cancha de pasto.

De todas formas, esta edición de Wimbledon dejó cierta hazaña histórica. El hecho de que por primera vez en el año un jugador chileno ganó un partido en Gran Slam.

Pero, hay algo que no se ha dicho. No todo está perdido. Se suele tener en cuenta solamente a los varones y, en caso de que no, nuestros ojos se suelen depositar sobre los tenistas adultos. Pero hay alguien que en el junior sigue en competencia.

¿Cómo le ha ido a Antonia Vergara?

Es la número 14 de la clasificación mundial de mujeres junior. Antonia Vergara, con apenas 17 años, se perfila como una gran promesa del tenis chileno. Ahora, hace de las suyas en Wimbledon.

La cabeza de serie 14 de la competencia venció en tres sets a la local, la británica Daniela Piani, consiguiendo sortear la primera ronda del certamen junior.

Con parciales de 4-6, 6-2 y 7-5, la joven tenista se quedó con el partido y se metió en la siguiente ronda, donde enfrentará a la ganadora del duelo entre la checa Vendula Valdmannova y la brasileña Olivia Carneiro.