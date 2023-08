Nicolás Massú y Fernando González son leyendas del deporte chileno, de eso no cabe ninguna duda. Ambos se ganaron ese título un 21 de agosto como hoy, pero hace 19 años atrás en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

La dupla chilena ganó la medalla de oro en dobles tras vencer a los alemanes Nicolas Kiefer y Rainer Schüttler en la final, y al día siguiente Nico también se colgó la presea del primer lugar pero en singles. Una histórica jornada que también tiene grandes anécdotas que contar de parte de sus protagonistas.

Nicolás Massú olvida sus medallas en Atenas 2004

Una de las historias más destacadas de las que se han conocido en los 6.939 días que han pasado desde aquel día glorioso tiene que ver con el actual capitán de Chile en Copa Davis, quien perdió sus medallas.

El oriundo de Viña del Mar dejó las preseas en la Villa Olímpica, un lugar con el que tuvo una peculiar relación, pero su buen amigo Fernando lo salvó de perderlas.

“Me fui rápido, porque me tenía aburrida la vida en la Villa. No tenía ganas de seguir encerrado y quería ver a mis papás”, recordó de entrada Massú en una nota escrita por él mismo para La Tercera cuando se celebraron 15 años del logro.

Tras eso, recuerda que “las medallas las guardé entremedio de la cama. Hice el bolso a la rápida, medio dormido. Y en el bus me puse a ver dónde las tenía, porque las quería ver”.

“Y ahí me di cuenta de que no las tenía. Hablé con Fernando, quien me dejó tranquilo, porque él me las tenía“, complementó para cerrar.

“Estaba cansado de las restricciones de la Villa Olímpica”

“Imaginaba que me iba a encontrar con un país menos desarrollado. La verdad es que me sorprendió Grecia, lo poco que pude conocer. Pensé que Sydney estaba a otro nivel, pero Atenas no tenía nada que envidiarle”, recordó Massú.

Sin embargo, al recordar su estadía en la villa cambia el tono. “Eso sí, los últimos días ya estaba un poco cansado con todas las restricciones de la Villa Olímpica”, apuntó.

“Que vas a la esquina y te piden credencial, que cada 20 minutos sale el bus, que no se puede salir a la hora que uno quiere. La verdad es que 10 días encerrado dentro de un mismo recinto cansa”, apuntó Massú.

Después, recuerda que tras ganar el oro en dobles “llegué a las cuatro de la mañana a la Villa. No había casi nadie. Me senté solo a comer una pizza con una bebida”.

Finaliza rememorando que “me puse a pensar: “Aquí estoy, solo, comiendo esta mugre, y la vida sigue igual. En qué me va a cambiar esto… En nada”. No entendía lo que pasaba. Estaba en una burbuja, solo, no sabía qué pensar”.

¿Cuántas medallas olímpicas tiene Nicolás Massú?

Nicolás Massú ganó dos medallas de oro en su carrera. Ambas fueron en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde se quedó con el primer lugar en singles y en dobles junto a Fernando González.