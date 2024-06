Nicolás Jarry (20°) vive un delicado momento de salud luego de que una infección de oído lo obligará a bajarse del ATP de Queen’s y pusiera en duda su presencia en Wimbledon. Al N°1 de Chile lo afecta una neuronitis vestibular que ha perjudicado sus planes camino al Grand Slam.

“Se me inflamó el nervio del oído por una infección viral, por lo que perdí toda capacidad de balanceo”, explicó el tenista a LUN hace una semana. Hasta entonces, llevaba tres semanas en cama y todavía no podía entrenar. “No tengo la capacidad de ir a la cancha, no sé cuándo podré…”, contó.

“El doctor dice que esto puede durar meses, semanas, pero estoy haciendo todos los ejercicios posibles para reducir esto”, añadió. Desde entonces, el chileno ha mostrado grandes avances a través de redes sociales, lo que genera ilusión respecto a un pronto regreso.

Pero el paso más importante fue en privado. Emol reveló que Jarry viaja a Inglaterra este viernes con una maleta cargada de ilusiones de poder estar recuperado para Wimbledon (del 1 a 14 de julio). Seguramente, en los próximos días habrá nuevas informaciones sobre aquello.

Nicolás Jarry atraviesa un delicado momento de salud, pero da un paso importante para llegar a Wimbledon | Getty Images

Su idea, además, es disputar The Boodles, un torneo de exhibición en césped que le serviría para agarrar el ritmo en la superficie antes de Wimbledon. No reparte puntos y se juega muy pronto (del 25 al 29 de junio).

Nicolás Jarry quiere estar en Wimbledon

El gran deseo de Nicolás Jarry es competir en Wimbledon, pero todo depende de la palabra del médico que evalúa su condición. Hace una semana, el chileno reveló que “el doctor dice que es difícil que llegue, pero lo cree posible. Hay que hacer las cosas lo mejor posible, estoy con fe”.

Después de Wimbledon vendrán los Juegos Olímpicos París 2024 (del 27 de julio al 4 de agosto), donde tiene muchas más esperanzas de estar. Alejandro Tabilo y Tomás Barrios están clasificados junto a él. “No corre riesgo, no debería… Uno nunca sabe qué te trae el futuro, pero estoy seguro y contento”, declaró.

