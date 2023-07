Nick Kyrgios (35°) tiene acostumbrado al mundo del tenis a su particular personalidad, donde suele desatar risas pero también ha generado grandes controversias. Eso sí, ahora dejó en claro que anhela retirarse.

El siempre polémico tenista australiano no ha tenido una gran temporada este 2023 y recientemente aseguró que con su actual vida no se ve jugando por mucho tiempo más. Para ser precisos, dice que jugará hasta los 33 años.

Kyrgios: “Tengo 28, pero parezco de 57”

Fue en diálogo con Tennis Majors que “el chico malo de Canberra” avisó que ya analiza opciones para poder colgar la raqueta e irse a descansar.

“La planificación está fuera de control, hermano. Me estoy haciendo viejo, ya tengo 28 años. Pero con todo lo que he bebido y me he ido de fiesta parece que tengo 57“, disparó de entrada Kyrgios.

Fiel a su estilo, Nick reconoció que jugar hasta los “33 es una locura. No jugaré hasta los 33 años. Una vez que me vaya, no me van a volver a ver”.

Junto con eso, el actual número 35 del ranking ATP dio luces de lo que le gustaría hacer una vez decida ponerle punto final a su carrera.

“Creo que me gustaría entrenar y ser el entrenador a tiempo completo de Frances Tiafoe. ¡Eso sería una locura!”, reconoció entre risas.

Tras batallar con las lesiones, Nick Kyrgios está listo para volver. Así, desde este lunes 31 de julio se disputará el torneo de Washington, en Estados Unidos, y ya se empieza a alistar para ver acción ahí.