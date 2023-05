Casi roza la tragedia: Nick Kyrgios no jugará Roland Garros tras ser herido en un asalto

Falta poco más de una semana para que se inicie el segundo Grand Slam de la temporada en el ATP. Roland Garros está a la vuelta de la esquina y ya de a poco se empieza a dilucidar quiénes estarán presentes en el torneo parisino para buscar el título que dejará vacante Rafael Nadal.

Eso sí, el manacorí no será la única baja del certamen. Ya hay otro nombre de peso que se sabe que no estará en el torneo: Nick Kyrgios. El australiano, al igual que Nadal, no juega desde el año pasado por una lesión a la rodilla y debió ser operado en la previa del Australian Open.

Sin embargo, el aussie había dejado la lesión atrás y se encontraba entusiasmado para jugar en París, un torneo que no juega desde hace seis temporadas y para el cual había anunciado su vuelta el año pasado, por petición de su novia, quien quería viajar a la ciudad francesa.

Sin embargo, ese sueño de pareja quedará atrás luego de un episodio que rozó la tragedia. Kyrgios sufrió un asalto en su casa, en Camberra, y luego de que el tenista intentase proteger a su familia, se terminó realizando una herida en su pie que le ha impedido jugar normalmente.

No se tiene claridad exacta de cómo se hizo la herida, pero se presume que tuvo que ver con el robo de un auto tesla que realizó el asaltante, quién huyó en ese auto del lugar. La acción directa o indirecta del delincuente generó la herida del australiano.

“La operación de rodilla fue lo mejor posible y la rehabilitación iba de forma fantástica, estábamos haciendo ya carga y movimientos en las pistas. Necesitábamos llegar a un punto en el que pudiera jugar cinco sets” relató Daniel Horsfall, manager del controvertido tenista.

“Pero justo cuando estábamos con los procesos de carga de esfuerzos, tuvo lugar el robo a mano armada en su casa y, durante este suceso, se hizo un importante corte en el pie”, confesó Horsfall.

“No sabemos cómo sucedió, pero es un corte bastante grande. Por la ubicación de la herida, ha estado abierta casi una semana y media. No se ha curado correctamente y no hemos podido entrenar en las últimas dos semanas”, relató.

Ahora, Kyrgios se enfocará en jugar en la temporada sobre hierba que se producirá una vez terminado Roland Garros. Una época en la que el australiano suele jugar su mejor tenis y en donde el año pasado alcanzó su mejor resultado en un Grand Slam: finalista en Wimbledon.