Se sabe que Boca Juniors es un club que despierta pasiones en casi todo el mundo. La admiración que genera la Bombonera es mundial y por eso, cada cierto tiempo, sale una noticia que asombra al otro lado de la cordillera, ligada a la acción de algún fanático internacional xeneize.

Pues bien, ahora la historia viene desde África. Si, como leyó. Y es que en Argentina quedó la tendalada con un boxeador camerunés que peleará en París 2024. ¿Su nombre? Bocas Junior, de 24 años, cuyo padre es fanático Xeneize y le puso ese nombre en honor al cuadro azul y oro.

Pero la historia de Bocas va más allá de su particular nombre. Se trata de un boxeador que cuenta con una dramática historia de sobrevivencia, cruzando medio África para llegar a España, producto de las precariedades que vivía en su país.

Durante cinco años avanzó por África para llegar a Ceuta, uno enclave español en el norte del continente negro, fronterizo con Marruecos y cuna de grandes problemas humanitarios, por los cientos de africanos que buscan cruzar un enorme muro para llegar hasta ahí.

“Mi padre veía todos los partidos de Boca Juniors y por eso me puso ese nombre. Cuando era chico jugaba al fútbol en la calle pero nunca pensé en más. No hacía deporte hasta que llegué a Ceuta (España). Ahí tenía comida y techo pero quería hacer algo más: entonces empecé a correr maratones”, relató el pugilista.

Pero esa afición por el atletismo no duró demasiado. Al poco tiempo empezó a practicar boxeo, donde se dio cuenta que era realmente bueno. En el Campeonato de España ganó representando a la Selección de Madrid, en la categoría de pesos pesados, aunque como no tenía la nacionalidad, no podía tener cinturón.

Por lo mismo, cuando desde Camerún le ofrecieron la chance de competir por su país, aceptó sin dudarlo. “Me llamaron de la federación de mi país para competir como representante en el Campeonato de África”, donde finalmente consiguió clasificarse a París 2024.

En Argentina rápidamente hicieron eco de su historia y ahora mirarán atentos su actuar en el megaevento deportivo del próximo año. Al menos se sabe que la parte xeneize de ese país estará hinchando por el sufrido boxeador africano.

¿Cuándo son los Juegos Olímpicos París 2024?

Los Juegos Olímpicos serán del 26 de julio al 11 de agosto del 2024. Será el retorno del público a la competencia luego de que Tokio 2020 estuviera marcado por la pandemia del Coronavirus, que impidió que hubiesen espectadores en los diferentes recintos deportivos.

¿Cuándo empieza Santiago 2023?

Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 comenzarán el próximo viernes 20 de octubre y finalizarán el domingo 5 de noviembre. Serán poco más de dos semanas de intensa competencia, donde los mejores del continente se darán cita en nuestro país.