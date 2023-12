El primer día del Mundial de Hockey Femenino Junior Chile 2023 terminó con las emociones a flor de piel. Antes del debut de las Diablas, el recinto del Estadio Nacional fue bautizado con el nombre de Claudia Schüler, legendaria arquera

que falleció en marzo de este año a causa de un agresivo cáncer.

En una ceremonia donde participaron las autoridades del deporte chileno, una placa conmemorativa y un emotivo video de la ex portera fueron la antesala de una noche para el recuerdo. La escuadra de Alejandro Gómez saltó al pasto de Ñuñoa para enfrentar a una de las mejores selecciones del mundo.

Las anfitrionas recibieron a Sudáfrica, que actualmente se ubica en el octavo lugar del ranking de la Federación Internacional (FIH). Y lejos de amilanarse, supieron marcar el ritmo del partido y cuidar la ventaja que consiguieron con el espectacular tanto de Josefina Gutiérrez a los 27 minutos.

“Los siguientes dos partidos los vamos a encarar con la misma garra y convicción

de siempre”, anunció la goleadora exclusiva del encuentro, quien en su stick (palo)tenía un par de mensajes motivacionales que luego detalló.

Josefina Gutiérrez revela sus mensajes de aliento: Las Diablas vencen en el debut por el Mundial

Josefina Gutiérrez hizo ganar a Las Diablas en el siempre difícil estreno en un Mundial. Tenía varios mensajes de aliento a sí misma. “‘No pasar de largo’ tiene que ver con que a veces iba a presionar, me quedaba, me ganaban la espalda y eso lo tenía en la cabeza… Y ‘ganar duelos’ es el ir para adelante y no dudar de lo que puedo hacer”, explicó.

El coach Gómez elogió a su dirigida y sostuvo que esos mensajes fueron bien recibidos. Según el cuerpo técnico, Gutiérrez es una jugadora distinta que

tiene un despliegue fundamental para el desempeño de la escuadra frente a las

potencias que deben enfrentar en el Grupo A.

Este jueves, Las Diablas cayeron por 2-0 frente a Australia, el 9° equipo mejor posicionado en el mundo. Y cerrarán la fase grupal ante Países Bajos, la principal nación en el orbe de esta disciplina. Se jugará el sábado 2 de diciembre en el Estadio Nacional Claudia Schüler a contar de las 19 horas, según el horario de Chile continental.

