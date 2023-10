Todas las finales del canotaje de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se desarrollaron este 29 de octubre en el Río Aconcagua. El slalom C1 masculino terminó con el estadounidense Zachary Lokken como campeón y con el argentino Sebastián Rossi en el cuarto lugar por apenas 0,56 puntos.

El norteamericano se quedó con el oro tras sumar un puntaje de 95,87. Kaua da Silva de Brasil le siguió en el podio, ya que alcanzó la plata con un puntaje de 97,22. Apenas 1,35 más que el estadounidense. Finalmente, cerró el podio el paraguayo Leonardo Curcel, con 110,11 puntos.

El argentino, en tanto, cosechó 110,65 unidades y rozó el podio, pero no le alcanzó para subirse a la tarima y recibir medalla. Una vez que terminó el canotaje, sin embargo, disparó contra una de las juezas de la prueba, a quien acusó de arreglines que lo habrían perjudicado en su obtención de presea.

Rossi aseguró que la árbitra era precisamente ¡la mamá de Zachary Lokken! Y, en sus palabras, fue sancionado injustamente durante el desarrollo de la final de slalom C1, por lo que no tuvo chance de pelear por la medalla de oro. La razón es que tocó una puerta que no correspondía.

Las acusaciones de Sebastián Rossi

En conversación con TyC Sports, Rossi afirmó que “se levanta mucho viento, yo entiendo que el viento es para todos, pero hay una puerta que… o sea, me ponen cuatro penalidades de dos segundos”. Y efectivamente, en el score final el argentino figura con cuatro sanciones durante la prueba.

No obstante, el argentino aseguró que solamente le correspondían tres penalidades, por lo que deslizó un posible arreglín. “Tres yo sé que las toqué, porque una me voló, la sentí; otra con el bote, clara, y la última de pelotudo, por querer apurar”, explicó.

“Pero hay una que no. Casualmente la jueza es la mamá del (canoísta) de Estados Unidos con quien estábamos peleando el oro. Me da bronca porque si está el toque todo bien, pero cuando no está, no está”, sentenció Sebastián Rossi.

¿Cómo va el medallero de Chile en Santiago 2023?

A las 14:30 horas de este lunes 30 de octubre el Team Chile había sumado 34 medallas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La distribución es de cinco preseas de oro, 16 de plata y 12 de bronce.

Oro

Francisca Crovetto (tiro skeet femenino)

Emile Ritter (esquí náutico salto masculino)

Antonia Liewald e Isidora Niemeyer (remo doble par de remos cortos femenino)

Magdalena Nannig, Victoria Hostetter, Melita Abraham y Antonia Abraham (remo cuatro sin timonel femenino)

Alfredo Abraham, Ignacio Abraham, Nahuel Reyes y Marcelo Poo (remo cuatro sin timonel masculino)

Plata

Martín Vidaurre (BMX masculino)

Catalina Vidaurre (BMX femenino)

Hugo Catrileo (maratón masculino)

Francisco Lapostol, Brahim Alvayay, Óscar Vásquez y Andoni Habash (remo W4x masculino)

Christina Hostetter, Victoria Hostetter, Melita Abraham y Antonia Abraham (remo W4x femenino)

Agustina Varas (esquí náutico salto femenino)

Daniel Arcos, Carlos Lauler, Kevin Rubio y Diego Silva (básquetbol 3×3 masculino)

Eber Sanhueza y César Abaroa (doble par de remos cortos masculino)

Melita Abraham y Antonia Abraham (remo W2X femenino)

Melita Abraham, Antonia Abraham, Alfredo Abraham, Ignacio Abraham, Oscar Vásquez, Francisco Lapostol, Magdalena Nannig, Victoria Hostetter e Isidora Soto (remo 8 con timonel mixto)

Joaquín Churchill, Ignacio Morales y Aarón Contreras (taekwondo kyorugi)

Jorge Pérez (judo -81 kg masculino)

Rafael Cortéz (surf longboard masculino)

Kristel Köbrich (1500 metros libres natación)

Tomás Barrios (tenis singles masculinos)

Tomás Barrios y Alejandro Tabilo (tenis dobles masculinos)

Bronce

Aranza Villalón (ciclismo contrarreloj femenina)

Claudia Gallardo (taekwondo -67 kg)

Matías González (esquí náutico figuras masculinas)

Óscar Vásquez, Marcelo Poo, Brahim Albayay, Francisco Lapostol, Alfredo Abraham, Ignacio Abraham, Nahuel Reyes y Andoni Habash (remo ocho con timonel masculino)

Ignacia Holscher (esquí náutico wakeboard femenino)

Ziomara Morrison, Jovanka Ljubetic, Javiera Novión y Fernanda Ovalle (básquetbol 3×3 femenino)

Christina Hostetter, Antonia Liewald, Antonia Pichot, Victoria Hostetter, Antonia Abraham, Melita Abraham, Magdalena Nannig e Isidora Niemeyer (remo ocho con timonel femenino)

Martín Labra (esquí náutico overall masculino)

Jacob Decar (ciclismo de pista omnium masculino)

Catalina Soto (ciclismo de pista omnium masculino)

Esteban Grimalt y Marco Grimalt (voleibol playa masculino)

Denisse Bravo (boxeo 54 kg femenino)

