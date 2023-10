Kirstel Köbrich sigue haciendo historia para el deporte chileno tras conseguir la infartante medalla de plata en los 1.500 metros libres en la natación de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. La prueba tuvo como ganadora a la estadounidense Rachel Stage por un segundo tras una arremetida vertiginosa de la norteamericana en los últimos metros.

Pero la medalla de plata no deja de ser importantísima para el Team Chile y para la carrera de una de las mejores deportistas en la historia del país. En conversación con 24 Horas de TVN, Köbrich volvió a comentar sus impresiones sobre el presente y su futuro.

“Estoy muy contenta y agradecida de vivir esto acá con mi gente, mis seguidores y mi familia. Es emocionante que pase esto porque uno como que cierra un ciclo. Estos días estuvo la inauguración, los recorridos de 800 y 1.500 metros, entonces se puso un punto final a todo. El momento de recibir la medalla es de mucha tranquilidad y silencio, se produce una movilización interna que emociona”, dijo Kristel.

Respecto a la definición contra Rachel Stage, manifestó que “no dependo de lo que hacen las otras, sino que soy fiel a mi potencial y eso lo hago basándome en mis condiciones. La carrera de 1.500 metros tiene de mucho físico y mental, entonces hay cosas que por mucho que haga bien no dependen de uno mismo”.

“Es un mix de emociones, yo soy muy autocrítica y exigente. No voy a decir que no quería ganar el oro, eso es algo obvio, pero no cabe ninguna duda que dejé todo”, complementó la histórica nadadora.

Los Juegos Olímpicos… ¿y otros Panamericanos?

Respecto a la próxima cita olímpica, Kristel Köbrich reveló que “están las ganas de ir, pero voy paso a paso. Con el tiempo que hice no podría clasificar a París 2024, porque hay que bajar cuatro o cinco segundos, pero sabemos que lo vamos a hacer”, expone.

Añade que “no sé si estos serán mis últimos Juegos Panamericanos, todo depende de que mi cabeza y el físico sigan equilibradamente juntos para representar como merecen los colores de la bandera nacional. Si no siento que estoy a la altura, no lo voy a hacer”.

Sobre la opción del retiro, Köbrich sentencia aún no lo piensa: “si no, ya habría colgado el traje de baño y estaría bien igual. No me acuesto con una deuda diciendo ‘me falta esto o lo otro’. Ya he hecho un montón de cosas que nunca pensé que iban a pasar, dentro y fuera del agua. No sé si hay Kristel para rato, pero la idea es seguir a la altura”.

¿Cuántos años tiene Kristel Köbrich?

La nadadora chilena, Kristel Köbrich, cumplió 38 años el pasado 9 de agosto de 2023. Nacida en Santiago en 1985, su especialidad han sido los 800 y 1.500 metros libres.

¿Cuántas medallas ha ganado Kristel Köbrich en Juegos Panamericanos?

Kristel Köbrich se ha colado en su carrera seis medallas panamericanas: el bronce de 800 metros libres de Santo Domingo 2003, oro en 800 metros libres y bronce en 400 metros libres de Guadalajara 2011, plata en 800 metros libres de Toronto 2015, plata en 1.500 metros libres de Lima 2019 y plata en 1.500 metros libres de Santiago 2023.