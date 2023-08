Una fuerte polémica fue destapada este miércoles en torno a la delegación chilena que participará en Santiago 2023. La situación apunta directamente al ciclismo en pista y la prueba de omnium, donde el especialista, Diego Ferreyra, 151° del mundo en la prueba, lanzó duras acusaciones.

Y es que, de acuerdo a lo publicado por La Tercera, el pedalero señaló que se le está dejando afuera de los Juegos Panamericanos por una discriminación de parte de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo en Chile (FEDENACICH), quienes lo habrían dejado fuera del proceso.

“No quiero que me den el cupo, solo quiero tener la oportunidad de demostrar mi nivel”, aseguró al matutino. Mientras tanto, desde la federación se defienden señalando que el no cumple con los resultados suficientes para ser parte de la prueba.

“La ley exige que las personas sean seleccionadas por criterios técnicos, por resultados. A más de algún selectivo la comisión antidopaje nunca llegó. Entonces, ¿cómo validan esos rendimientos? Siempre hay ambigüedad en todo lo que es el traspaso de información desde la Federación hacia los deportistas. No existe una transparencia”, denunció Ferreyra.

Una situación que finalizó con el reclamo del deportista al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo por “persecución por parte de FEDENACICH, exclusión de Becas Proddar y discriminación y trato diferente en procesos selectivos para Juegos Panamericanos Específicos”.

¿El problema? Es que el CNAD remitió la denuncia al tribunal de honor de la propia federación. Desde la FEDENACICH dicen que esta entidad es autónoma, pero de acuerdo a lo investigado por La Tercera, es el propio presidente de la federación el responsable del organismo.

Es decir, a todas luces surge un conflicto de interés, ya que el denunciado es quien tiene que investigarse a si mismo. Al respecto, quien preside la federación, Marco Borie, se defiende descartando esto último. “Yo no podría estar investigando algo en contra de la federación, porque sería juez y parte”.

El tema es que, de acuerdo a lo señalado por la CNAD, el tribunal tenía dos días para comunicarse con el ciclista, situación que hasta ahora no ha pasado y de hecho el propio competidor creía que la investigación estaba en curso y esto no ha ocurrido.

Desde la Federación se defienden de la no selección de Ferreyra, señalando que “En el caso particular del señor Ferreyra, el no ganó ninguno de los selectivos y no clasificó por temas netamente deportivos. Aquí no hay una discriminación contra el atleta ni mucho menos. Él fue, se presentó y no clasificó”, acusaron.