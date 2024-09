Copa Davis tiene, desde hace un tiempo, un formato nuevo para sus finales. Es por eso que Chile se prepara en China para lograr clasificar a la siguiente fase, que se desarrolla en Málaga.

Para ello, el camino no estará nada de fácil. El Grupo C, en el que se encuentra el equipo liderado por Nicolás Massú, se comparte con Estados Unidos, Eslovaquia y Alemania.

El primer duelo será el 11 de septiembre ante Estados Unidos. Paradójicamente, una fecha que marca la historia de ambos países, en distintos años, será el inicio del camino copero.

Los pupilos de Nico Massú ya están reunidos y en conferencia de prensa dieron su opinión sobre los desafíos que se vienen por delante. Matías Soto, Tomás Barrios, Nicolás Jarry, Cristián Garín y Alejandro Tabilo respondieron a las preguntas de los periodistas.

Inicio de la Copa Davis

Son un grupo bastante compacto, muy bien compenetrado y de gran compañerismo. Eso se nota al ver las sonrisas en las caras de cada jugador y las bromas que se tiran entre sí. Pero, cuando se trata de referirse a la competencia, vuelve la seriedad.

“Ya entrené de muy buena manera con el equipo. Estoy preocupándome de adaptarme lo más rápido posible para estar al nivel de la competencia”, señaló Nicolás Jarry, el último jugador en reencontrarse con sus compañeros.

“Ha estado buena la semana, me he adaptado bastante bien. Las condiciones están muy buenas, la comida exquisita, así que me está ayudando mucho eso”, dijo, por su parte, Alejandro Tabilo, quien hizo reír a sus compañeros de equipo con su comentario culinario.

Por último, Cristian Garín se refirió a las condiciones climáticas. “El año pasado vine a jugar el ATP de acá. La superficie era distinta. Ahora hace mucho calor. Es difícil jugar en estas condiciones. Pero, Nico nos prepara bien, nos pone a tono y llegaremos en las mejores condiciones. Tenemos una buena oportunidad de avanzar. Sólo tenemos que ir a dejarlo todo el miércoles”, cerró el tenista chileno.