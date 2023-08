Chile ha logrado grandes éxitos en distintos deportes como el fútbol o el tenis. Pero el nombre de Víctor Bicho Carrera ha marcado un antes y después en una disciplina extrema.

Y es que el atleta chileno es uno de los campeones mundiales del parapente acrobático, un camino que nace en tierras nacionales.

Víctor Carrera, de 27 años, y más conocido como Bicho, ostenta actualmente el título de campeón mundial no solo una, sino que en dos ocasiones: 2021 y 2022.

Pero, ¿como logró un chileno, proveniente de las costas de Maintencillo, coronarse como el mayor exponente de este impresionante deporte?

“Cuando tenía tres años mi viejo fue lo suficientemente loco y valiente al mismo tiempo como para introducirme al parapente. Siempre viví en Maitencillo y el lugar es excepcional para volar”, cuenta el atleta de Red Bull.

Es así que con apenas ocho años se cruzó con unas imágenes de una revista que se quedaron en su retina, marcando el inicio de esta aventura.

“Vi a personas en parapente, pero haciendo ángulos mucho más raros. Ahí me dije ‘wow, me encantaría hacer eso’. Estaba acostumbrado a ver gente volando de una forma muy plana, muy tranquila. Ahí me decidí que yo quería hacer parapente acrobático, y nada más que eso”, explica.

Aunque una década más tarde, con 19 años, Bicho se dio cuenta del talento y potencial luego de viajar a Europa a competir, usando todos los medios para competir. Ya en 2016 compite en el mundial acrobático.

“Ahí vi que había una tremenda oportunidad. Era un poco difícil obviamente ganar en tu segundo año pero igual quedé quinto. Y creo que ese año me auto validé más”, relata.

Pero con el paso del tiempo y pandemia entre medio, será en 2021 donde se puso a prueba en el Mundial de Italia. “En agosto gané logré ser campeón mundial, liderando cada día de competencia. Sin duda fue un sueño cumplido. Lo veía tan sólido, que se sintió casi natural”, dice.

Para 2022 la historia se volvía a repetir llevándose por segunda vez el título mundial, posicionándose como uno de los mejores exponentes pese a su corta edad.

Si bien el parapente acrobático no es una disciplina común y, a primera vista, con trucos y movimientos que parecen imposibles, para Carrera hay más factores desafiantes, como el clima.

“Es un deporte que depende 100% de las condiciones climáticas, y hay días donde no son nada de buenas”, cuenta.

“Hoy en día la acrobacia está súper avanzada en cuanto a trucos, y cada uno se puede envasar de una forma coreográfica sin pausas entre medio. Alguien que quiere llegar a eso hoy en día tiene que entrenar mucho, y empezar muy joven”, complementa.

Finalmente, el atleta de Red Bull recalca la importancia de una mente fuerte. “Hay que saber ganar, y hay que saber perder. Es algo que va a tocar muy seguido. Y también es importante salir de la zona de confort, empujar las reglas y siempre hacer un poco más de lo que se tiene pensado. Tener las cosas claras y saber por qué me estoy despertando todos los días”, agrega.

Entre el 10 y 15 de agosto, Bicho Carrera continuará compitiendo en la temporada 2023 del Acro World Tour, coya próxima escala es el Lago de Tre Comuni.