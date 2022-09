Buenas noticias llegan para el deporte nacional directo desde Europa. Y es que el máximo exponente chileno de parapente acrobático, Víctor Bicho Carrera, conquistó recientemente el Acro World Tour Champion, el torneo más importante de esta disciplina.

El certamen, que es organizado por la Federación Internacional de Aeronáutica, se desarrolló durante tres días en Albania, y en ella los atletas debían demostrar distintas performance acrobáticas para obtener la mejor puntuación.

El chileno de 26 años, sin mayores expectativas, se adjudicó el certamen, con un perfecto e imbatible desempeño que fue premiado luego de una impecable presentación.

De hecho, el atleta Red Bull reconoce que "he estado dedicando tiempo y energía a otras cosas que son importantes para mí, así que no tenía expectativas sobre el AWT".

Pero, de todas formas, puntualiza que "logré entrenar lo suficiente y mantenerme seguro en mis vuelos, lo que resultó en traer este trofeo a casa. Como me dijeron algunos amigos: Puede que esta no sea tu mejor temporada, pero has trabajado muy duro durante muchos años para estar en la posición en la que estás ahora, así que te lo mereces".