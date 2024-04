Cristian Garin vive un renovado momento en Alemania. No por nada juega este viernes los cuartos de final del ATP 250 de Múnich. Y será ante un complejo rival como Alexander Zverev (5°).

El quinto del mundo juega de local ante el chileno, por lo que Gago tendrá que jugar su mejor tenis para poder vencerlo en la capital alemana.

Al menos el torneo que está jugando Cristian es de primer nivel, tras eliminar primero al también alemán y séptimo sembrado del torneo, Dominik Koepfer (45°) por 7-6 y 6-3. Para luego en octavos de final dejar en el camino a Alex Michelsen (70°) por 6-7, 6-2 y 6-1. Claro que ahora se le viene pesado con Zverev.

De avanzar, Garin jugaría con el ganador del otro duelo de cuartos de final de su parte del cuadro, que protagonizan Taylor Fritz (15°) contra Jack Draper (46°). Al menos en Múnich, claro que en 2019, el tenista chileno tiene un lindo recuerdo al vencer al mismo Zverev en la misma etapa, por 6-4, 5-7 y 7-5.

¿A qué hora juega Cristian Garin vs Zverev?

El partido está programado no antes de las 6:20 AM en horario chileno. El partido previo en la cancha del chileno es a las 5:00 AM, por lo que de extenderse o no el horario del partido de Garin puede retrasarse un poco.

¿Qué canal transmite en vivo el ATP de Múnich?

El partido no será visto por ESPN en TV, ya que el torneo no está siendo transmitido por televisión y solo está la alternativa online.

¿Dónde ver por streaming a Cristian Garin en el ATP de Munich?

Si buscas un link para ver en vivo y en directo a Garin vs Zverev, podrás hacerlo si estás suscrito a STAR+, que transmite de manera exclusiva el evento.

Además, puedes seguir el minuto a minuto, resultado y todos los grandes momentos del partido de Garin contra el alemán aquí en RedGol.