Carlos Alcaraz es de aquellos jugadores que pueden hacer puntos imposibles una semana y a la siguiente caer de manera estrepitosa. Al menos eso le ha ido pasando ese último tiempo al número dos del ranking ATP.

De hecho, el propio jugador ha admitido que su carrera pasa por altibajos. El partido ante el ruso Grigor Dimitrov es una demostración de uno de sus baches.

El español cayó y quedó eliminado del Miami Open, cayendo ante el ruso con parciales de 6-2 y 6-4. Y eso que Alcaraz venía de ganar Indian Wells, donde le pasó por encima al propio Dimitrov en la final.

En esta ocasión, Alcaraz decidió dar su parecer sobre la derrota, asegurando que fue incapaz de encontrarle la vuelta al juego del ruso, sintiéndose particularmente sobrepasado.

Las palabras de Alcaraz

El tenista español asumió la derrota y fue bastante autocrítico tras caer ante Dimitrov en los cuartos de final del Miami Open. De hecho, podríamos decir, irónicamente, que se sintió “rejuvenecido”.

“Siento mucha frustración ahora, porque me hizo sentir como si tuviera 13 años. Fue una locura, hablaba con mi equipo y decía que no sabía qué hacer, no sé su debilidad, no sé nada. Por eso tengo frustración ahora, pero a nivel de tenis, dejé la pista contento”, señaló un fristrado Alcaraz al fin del encuentro.

“La próxima vez que juegue con él, y estoy seguro de que habrá otras ocasiones, intentaré hacer muchas cosas distintas. Veremos. Pero si Grigor juega de esta forma va a ser muy complicado medirse con él”, añadió el español.

El próximo torneo ATP 1000 en el calendario del tenis mundial es el Master de Montecarlo, en Mónaco, que empieza el 7 de abril. El campeón defensor es Andrey Rublev. Carlos Alcaraz, por su parte, no pudo estar presente en la versión 2023 por lesión.