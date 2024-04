Benjamín Herrera comenzó su participación en la edición 2024 del Campeonato del Mundo FIM EnduroGP, cuya primera jornada se desarrolló en Portugal.

El piloto talquino llegó hasta la localidad de Fafe, a 386 km al norte de Lisboa, para debutar en una nueva categoría, la E2, la más difícil del certamen.

Herrera no estuvo exento de dificultades para el debut, donde incluso sufrió el robo de parte de su equipamiento.

El sábado de Benjamín Herrera tuvo de todo: robo, lluvia y problemas de reglamento

No todo fueron buenas noticias para Benjamín Herrera. Si bien el piloto chileno llegó en el segundo lugar en la primera jornada de test, la segunda fue cuesta arriba.

Durante la noche, el equipo sufrió el robo de parte de su equipamiento dejando al nacional sin sus rodilleras para montar con seguridad la moto al día siguiente.

A eso se sumó una lluvia de madrugada junto a un problema técnico y también de reglamento.

“Por temas de una nueva regla, mi moto no estaba pasando las verificaciones de sonido por lo tanto se tuvo que hacer modificaciones que no me acomodaron porque cambió harto”, comentó Herrera.

“Me fui acostumbrando y mejorando, estoy contento con el tiempo que se logró”, señaló el atleta Red Bull.

Así fue el paso de Benjamín Herrera en la primera ronda del Campeonato del Mundo FIM EnduroGP

La primera ronda del Campeonato del Mundo FIM EnduroGP tuvo como vencedor al británico Nathan Watson, con un tiempo de 53:41.95.

Benjamín Herrera llegó a la meta cuando el cronómetro marcaba 57:18.25, quedando a solo tres minutos y medio del ganador.

¿Cuándo es la próxima escala del Campeonato del Mundo FIM EnduroGP?

Luego de las jornadas de test en Fafe, vendrá el Gran Premio de Portugal, entre el 12 al 14 de abril en Valpaços, a 440 km al norte de Lisboa.

Con las modificaciones que se realizaron en la moto, Benjamín Herrera está optimista de lo que realizará en el GP.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.