Video: Un niño saca a pasear a Novak Djokovic con un puntazo en un partido con cero protocolos de seguridad

Un polémico torneo armó Novak Djokovic, en su academia de tenis en Belgrado, porque los partidos se juegan a estadio lleno y sin medidas de seguridad.

En el certamen participan grandes exponentes, como Alexander Zverev, Dominic Thiem, Grigor Dimitrov, entre otros, pero lo más comentado es que el estadio está lleno y sin distanciamiento social.

Durante uno de los juegos, destacó otra escena, porque un niño le ganó un punto con gran claridad a Nole, desatando la algarabía del estadio.

Se juega a estadio lleno el tenis en Serbia, con Djokovic como protagonista - Getty

El menor definió con clase en la red, dejando sin opciones al número 1 del mundo, que tras el punto abrazó al niño, olvidándose de todos los protocolos.

Aún no vuelve el tenis profesional, porque la ATP no ha dado fechas, y no hay claridad sobre el retorno del circuito.

Este niño sacó a pasear al número uno del mundo e invicto en 2020 �� pic.twitter.com/jR2tDOfaTH — Séptimo Game (@Septimo_Game) June 13, 2020