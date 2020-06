Vicente Luque ya tiene fecha para su próximo combate en el UFC

El único representante nacional en UFC ya tiene fecha para su próximo combate. Vicente Luque hará su regreso al octágono el próximo 1 de agosto para enfrentar a Randy Brown en el Fight Night previo al evento 252.

Se esperaba que después de su tremendo triunfo ante Niko Price en mayo pasado, el de padre chileno tuviera opciones de pelear con uno de los rankeados, pero no fue así. No obstante, en frente tendrá una dura tarea, ya que su rival viene en ascenso y no dejará que nada altere sus planes.

En su última pelea, Vicente Luque destrozó a Niko Price y volvió al camino de la victoria. Ante Brown buscará extender su racha. Foto: Getty Images

Pero Luque sabe de tareas difícil y en sus últimos combates ha sorprendido con finalizaciones en el tercer round luego de agotar a sus oponentes con el duro castigo que les ha propinado. Sin duda un combate que lo puede poner otra vez contra los top de la división de Peso Welter.

El chileno-brasileño, que está en el puesto 13º de su categoría, cuenta con un récord de 18 triunfos, 7 derrotas y solo 1 empate. Por su parte, Brown llega con un registro de 12-3.

Te dejamos la entrevista exclusiva que tuvimos con Luque hace un tiempo atrás: