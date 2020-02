Ver EN VIVO El Derby, el máximo desafío 2020

Para ver EN VIVO, puedes hacerlo en La Señal Online.

El histórico y tradicional Derby Day se vivirá este domingo en el Sporting Club de Viña del Mar, con la fiesta hípica más grande de Chile y por qué no del continente.

Y es que el primer domingo de febrero está cada año anotado en el calendario para vivir El Derby, con una jornada marcada por las carreras y también por las diferentes entretenciones, ya que esta fiesta incluirá el show del cantante Américo (17:30).

27 carreras que desde temprano se largarán en la pista y con destacados participantes en la tercera etapa de la Triple Corona, adempas de El Ensayo del Club Hípico y el St Leger del Hipódromo Chile.

Los participantes de El Derby son: Calfun (Distorted Economy), Por El Día (Passion For Gold), Reine De Arabie (Mastercraftsman), Bahía Linda (Lookin At Lucky), Remembranzas (Bad Daddy), Gran Greco (Mastercraftsman), Sanenus (Scat Daddy), Apocaliptico (Lookin At Lucky), Master Piece (Mastercraftsman), Savitar (Daddy Long Legs), War Breeze (War Command), El Experto (Irish Brother), Free Mandate (Strong Mandate), El Barrero (Buzzword), Siendo Feliz (Boboman), Calmate (Magician).

Día y hora: ¿Cuándo es El Derby, el máximo desafío 2020?

Será el día domingo 2 de febrero, donde la primera carrera será a las 9:30 horas de Chile y se extenderá durante todo el día.

Recomendaciones:

Horarios destacados: Apertura de puertas 7:00 hrs. Show Américo a las 17:30 hrs. El Derby 19:30 hrs. aproximadamente. El evento es en Valparaíso Sporting Club de Viña del Mar, habra servicios de comida, atención médica, apuestas y estacionamientos hasta las 12:00 hrs.

Entradas:

La entrada es liberada hasta las 15:00 hrs, luego su valor es de $1.500 pesos hasta las 20:00 hrs. Los menores de 12, tercera edad y discapacitados no pagan. La venta de entradas es en cajas del recinto el día del evento. Para más información consultar en Sporting.cl.

Televisión: ¿Dónde ver en TV El Derby 2020?

Podrás seguir El Derby 2020 en el canal Teletrak, canales 1638 de DirecTV, y 152 - 847 en VTR.

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming El Derby 2020?

Si buscas un link para ver en vivo y online El Derby 2020, podrás hacerlo en La Señal Online de Sporting.

No se pierdan la transmisión completa de lo mejor de la hípica nacional en el especial Derby Day desde las 00:00 hrs. del día domingo 02 de Febrero hasta las 23:30 hrs. Canal 1638 de @directvco ✨���� #elderby2020… https://t.co/oDMtAh6oBB — Valparaíso Sporting (@V_Sporting) January 31, 2020