El patético show de Benoit Paire en Argentina antes de viajar a Chile: pelea, escupe, insulta y "regala" el partido en el ATP de Buenos Aires

Uno de los tenistas más carismáticos del circuito ATP es el francés Benoit Paire (29º del mundo), quien vino a Sudamérica para jugar la gira de torneos de arcilla de este lado del mundo alejándose del frío europeo, según contó la semana pasada en Córdoba.

Ahora el galo fue parte del ATP de Buenos Aires, y en el certamen de la capital de Argentina mostró su peor cara, porque este jueves protagonizó el polémico partido ante el local Francisco Cerúndolo (137º).

La estadística dice que el joven jugador local se impuso por 4-6, 6-3 y 6-1, en un duelo que terminó con polémica, ya que simplemente Paire "regaló" el partido, ya que cometió a propósito dobles faltas, y se fue abucheado del estadio.

Pero antes de ello ocurrieron otras situaciones fuertes, porque en el segundo set el europeo le reclamó por un punto al umpire, cuando se puso 4-1 abajo, y tras no ser aceptados sus peticiones, se enojó y escupió al aire, lo que fue observado por el juez del encuentro, quien le quitó un punto.

Paire se fue de la peor forma - Getty

Luego, siguió con su mala actitud y con sus quejas, situación que incluso comentó tras el encuetro Cerúndulo.

"Estaba preparado a que pudiera pasar cualquiera de esas cosas. Sabemos cómo es Benoit. Mucho no me afectó, me mantuve concentrado y ni lo miraba. Sabía que lo iba a hacer para desconcentrarme pero tenía que mantener mi juego y fluí mucho mejor desde entonces. Estoy contento porque fue una prueba para mi cabeza", dijo el transandino.

Benoit Paire quedó fuera del ATP de Buenos Aires y ahora viajará a Santiago, porque es el segundo sembrado del Chile Open, a jugarse desde el próximo lunes en San Carlos de Apoquindo.

El Show de Paire terminó de una manera increíble. Gran triunfo de @FranCerundolo ���� pic.twitter.com/DlJksgg3iE — Argentina Open (@ArgentinaOpen) March 4, 2021