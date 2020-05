UFC Vegas: Katlyn Chookagian se toma venganza de las Shevchenko y vence a Antonina por decisión unánime

El cierre de la cartelera preliminar del UFC Vegas tuvo una dominante batalla de Katlyn Chookaigan. La estadounidense venció por decisión unánime a Antonina Shevchenko y se levantó de su última derrota, justamente con la hermana y campeona de la categoría, Valentina.

"The Blonde Fighter" sabía que tenía que levantarse de su última actuación y salió con todo a medirse ante la oriunda de Kirguistán. Una patada permitió el derribo y de ahí en más el total control en el piso durante el primer round.

Katlyn Chookagian le pasó por encima a Antonina Shevchenko y la venció por 30-25 en el UFC Vegas. Foto: Getty Images

En el segundo asalto la historia no cambiaría mucho y otra vez la pelea se iría a la lona, donde Chookagian siguió resaltando su gran trabajo en el ground and pound. Con los dos anteriores en contra, Antonina intentó revertir la situación en el tercero, pero no pudo hacer nada para evitar la derrota.

Pelea de paciencia de ambas, una sobreviviendo, la otra buscando daño definitivo #UFCVegas pic.twitter.com/ukSWxZmQEo — ufcespanol (@UFCEspanol) May 31, 2020

Una actuación impecable de "Blonde Fighter", quien en las tarjetas se llevó una puntuación de 30-25, lo que grafica su dominio a lo largo de los tres rounds. Y una victoria que la pone nuevamente en la línea por una oportunidad al título, donde de seguro Valentina tendrá algo que decir.