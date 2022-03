Las artes marciales mixtas se preparan para tener una nueva jornada de lo mejor de la MMA y será con el evento UFC 272, que tendrá como pelea estelar a Jorge Masvidal vs Colby Covington en el combate de peso wélter de dos que tienen sangre en el ojo tras no poder quedarse con el cinturón de la categoría.

Y es que ambos han disputado frente al actual campeón, Kamaru Usman, la opción de quitarles el cinturón, pero siguen sin poder lograrlo. Ahora se enfrentarán entre ellos y deberán dejar de lado una larga amistad tras ser compañeros de entrenamiento por casi 10 años.

Gran pelea en el plato fuerte de UFC 272 y que tiene varios combates de gran nivel que te detallamos a continuación.

Cartelera Estelares

- Colby Covington vs Jorge Masvidal

- Rafael Dos Anjos vs Rafael Fiziev

- Edson Barbosa vs Bryce Mitchell

- Kevin Holland vs Alex Oliveira

- Serghei Spivac vs Greg Hardy

Cartelera Preliminares

- Marina Rodriguez vs Yan Xiaonan

- Maryna Moroz vs Mariya Agapova

- Jalin Turner vs Jamie Mullarkey

- Nicolae Negumereanu vs Kennedy Nzechukwu

Cartelera Preliminares tempranas

- Tim Elliot vs Tagir Ulanbekov

- Jessica Eye vs Manon Fiorot

- Devonte Smith vs Erick Gonzalez

- Dustin Jacoby vs Michal Oleksiejczuk

- Brian Kelleher vs Umar Nurmagomedov

DÍA Y HORA: ¿Cuándo es la pelea de Colby Covington vs Jorge Masvidal por la UFC 272?

La UFC 272 es este día sábado 5 de marzo a partir de las 22:00 horas en Chile con las peleas preliminares, mientras que las peleas estelares comenzarán a partir de las 00:00 horas.

Televisión: ¿En qué canal VER EN VIVO por TV UFC 272: Covington vs Masvidal?

El evento UFC 272 será transmitido a través de Fox Sports 1, pero solo las preliminares. A continuación te dejamos lo siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming EN VIVO UFC 272: Covington vs Masvidal?

Para ver en vivo el encuentro completo, incluyendo la cartelera estelar, podrás hacerlo en STAR+ y en UFC Fight Pass.