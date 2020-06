¡Tremendo! Michael Jordan dona 100 millones de dólares a la lucha contra el racismo: "aunque las cosas han cambiado, lo peor sigue igual"

Tal como se puede ver en el documental The Last Dance, muchas veces Michael Jordan fue criticado por no tomar posturas claras en asuntos políticos, imagen que la ex estrella de la NBA está intentando cambiar, y en aquella lucha decidió hacer una donación sin precedentes de 100 millones de dólares a la lucha contra el racismo y la desigualdad de oportunidades para los afroamericanos.

"Es 2020, y nuestra familia ahora incluye a cualquiera que aspire a nuestra forma de vida. Y aunque las cosas han cambiado, lo peor sigue igual. Las vidas negras importan. Esta no es una declaración controvertida. Hasta que el racismo arraigado que permite el fracaso de las instituciones de nuestro país sea completamente erradicado, seguiremos comprometidos a proteger y mejorar la vida de los negros", aseguró la marca de Jordan en un comunicado oficial.

"Hoy anunciamos que Michael Jordan y la marca Jordan donarán 100 millones de dólares en los próximos 10 años a organizaciones dedicadas a garantizar la igualdad racial, la justicia social y un mayor acceso a la educación", reveló el comunicado colgado en las redes del ex Chicago Bulls.

Michael Jordan dejó la postura neutral que lo caracterizaba y comenzó a sacar la voz y a realizar donaciones en favor del pueblo afroamericano

"Debemos unir fuerzas con la comunidad, el gobierno y los líderes cívicos para crear un impacto duradero juntos ", dijo Craig Williams, presidente de Jordan Brand, y agregó: "Todavía hay más trabajo por hacer para impulsar un impacto real para la comunidad negra. Aceptamos la responsabilidad", finaliza la proclama.

Jordan, que recientemente entregó una sentida declaración tras el brutal asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, ha sido una de las caras visibles de la lucha contra el racismo que actualmente tiene a Estados Unidos bajo una ola de protestas clamando justicia.

La enorme donación de Michael Jordan a través de Jordan Brand es una de las mayores que se han registrado desde que comenzaron las manifestaciones, y su acción se suma a la de cientos de deportistas de raza negra que han tomado acción ante la brutalidad racial.