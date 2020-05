Scottie Pippen, ex estrella de los Chicago Bulls: “Kobe Bryant era mejor que Michael Jordan”

La eterna discusión acerca de quién es el mejor basquetbolista de la historia resurgió gracias a "The Last Dance", el documental más visto en la historia de ESPN que narra la historia de Michael Jordan con los Chicago Bulls, y fue precisamente Scottie Pippen, uno de los históricos de aquel equipo el encargado de encender la polémica al asegurar que Kobe Bryant fue mucho mejor que el 23 de los Bulls.

"Kobe era un tipo extremadamente inteligente. Se esforzó mucho por ser como Michael y realmente logró hacerlo. Cuando me pongo a ver videos o partidos viejos de él, pienso y me digo a mí mismo: '¡Este tipo de verdad era mejor que Michael Jordan!", comentó el ex alero de 54 años, y agregó:

"Kobe me llamaba para intentar aprender, me preguntaba todo el tiempo. Era increíble saber que buscaba consejos de tantos jugadores y a tantas personas, fuera un productor de películas, un autor de best sellers. Kobe era un tipo extremadamente inteligente. Creía en intentar ser el mejor y odio que no pude decirle lo grande que fue", reveló Pippen, que además detalló que tras el retiro de las estrela de los Lakers la amistad se mantuvo:

"Seguí siendo su amigo, lo veía en Los Angeles cuando estaba en el gimnasio. Yo llevaba a mis hijos al 'Mamba Gym' donde tiraba. Vivo ahora en Los Angeles y pude estar cerca. Fue bueno ver la otra cara de Kobe. Al hablar de Michael, no sabes mucho más de él, pero Kobe comenzaba a mostrarse, pasar tiempo, y todo el amor que tenía enseñando el básquet a su hija Gigi. Era muy bueno ver una segunda etapa", dijo Pippen.

Pese a que muchos pensaron que las palabras del compañero de Jordan en los seis títulos conseguidos en la NBA fueron en venganza por la manera en que fue retratado en The Last Dance, lo cierto es que sus declaraciones forman parte de una entrevista realizada el pasado 25 de enero, apenas algunos días después de la muerte de Kobe y su hija Gianna Bryant, y sólo resurgieron hoy debido al éxito del documental.